Pri katolíckej spojenej škole v Banskej Štiavnici rekonštruujú schody

Banská Štiavnica 28. júla (TASR) - Žiaci aj pedagógovia Katolíckej spojenej školy sv. F. Assisského v Banskej Štiavnici budú v septembri prichádzať do školy po nových schodoch. Mesto totiž začalo s rekonštrukciou priľahlého schodiska, ktoré si urgentne vyžadovalo opravu.



Ako informovala banskoštiavnická samospráva, na obnovu schodiska žiadala prostriedky na nedávnom výjazdovom výjazdovom zasadnutí vlády v regióne. „Ministerstvo financií SR poskytlo na rekonštrukciu finančné prostriedky vo výške 30.000 eur,“ uviedla radnica s tým, že celkové náklady predstavujú sumu 38.744 eur.



S rekonštrukciou, ktorú realizuje Stavebný sociálny podnik z Banskej Belej, začali pred niekoľkými dňami a hotová by mala byť do konca augusta.