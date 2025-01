V Banskej Štiavnici chystajú prázdninové fáranie do štôlne Glanzenberg

Banská Štiavnica 23. januára (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici si počas jarných prázdnin pripravilo pre rodiny s deťmi, školákov i turistov špeciálnu ponuku. V období od 18. februára do 8. marca budú mať príležitosť zažiť prázdninové fáranie do historickej štôlne Glanzenberg, ktorá patrí k významným banským pamiatkam regiónu.



"Štôlňa ponúka unikátny pohľad do histórie baníctva. Prejdete sa 500-metrovým úsekom v hĺbke 32 metrov pod zemou, priamo pod centrom mesta Banská Štiavnica," informovalo múzeum s tým, že prehliadka trvá 90 minút a pre návštevníkov je skutočne unikátnym a autentickým zážitkom.



Keďže je kapacita vstupov obmedzená, záujemcovia si musia vstup vopred rezervovať prostredníctvom telefónneho čísla 0918 990 181 alebo vyplnením rezervačného formulára na webovej stránke SBM. Múzeum ďalej uvádza, že maximálny počet osôb v skupine je 15 a prehliadku môžu absolvovať deti od šiestich rokov.



"Obyvatelia okresu Banská Štiavnica sa môžu tešiť na zľavu na vstupné počas posledného týždňa prázdnin, keď si svoje voľné dni budú užívať školáci z Banskobystrického, zo Žilinského a z Trenčianskeho kraja," dodalo múzeum s tým, že zľavu získajú po preukázaní sa občianskym preukazom.