Haraburdy 2025: V Banskej Štiavnici opäť organizujú tradičný bazár

Banská Štiavnica 28. júla (TASR) - Banskoštiavničania sa môžu opäť zbaviť starých harabúrd. Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici totiž opäť organizuje tradičný bazár (ne)potrebných vecí s rovnomenným názvom Haraburdy 2025. Veci určené na predaj môžu záujemcovia do múzea priniesť od 20. augusta.



Podujatie Haraburdy sa bude v Dielničke v banskoštiavnickom Kammerhofe konať po 21. raz. „Haraburdy nie sú len obyčajný bazár. Sú miestom, kde vám ožijú spomienky a veci dostanú druhú šancu,“ poznamenala Anna Ďuricová z múzea s tým, že podujatie sa tento rok dostalo do užšieho výberu prestížneho ocenenia ICOM Award 2025 v kategórii netradičných múzejných projektov, ktoré podporujú zberateľstvo.



Ďuricová dodala, že múzeum týmto dlhoročným projektom motivuje verejnosť, aby sa zamyslela nad opätovným využívaním predmetov, nad hľadaním nového významu a využitia starších vecí, ktoré síce stratili majiteľa, ale nie hodnotu. Historicky a dokumentačne zaujímavé predmety sa zaraďujú aj do zbierkového fondu múzea.



Verejnosť môže priniesť alebo v bazáre nájsť všetko od starého porcelánu, súčiastok, riadu, nábytku, obrusov, až po kroje, knihy, rámiky, dekorácie, staré lampy či poklady z povaly. „Veci, ktoré pre niekoho stratili zmysel, môžu niekomu inému presne zapadnúť do života alebo do dielne. Haraburdy nie sú zamerané na bežné oblečenie a obuv. Výnimku tvoria len kroje alebo oblečenie s ľudovým či remeselným charakterom,“ podotkla.



Tohtoročné Haraburdy sa budú konať v dňoch 20. až 23. augusta, 26. až 30. augusta, 2. až 6. septembra a 9. až 13. septembra. Bazár bude otvorený od 10.00 do 16.00 h.