Slovenské banské múzeum pozýva na veľkonočné dielničky aj Ukrajincov

Banská Štiavnica 2. apríla (TASR) – Na špeciálne veľkonočné dielničky pozýva v sobotu do Kammerhofu Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici. Na podujatí by chceli pracovníci múzea privítať aj utečencov z Ukrajiny, ktorí našli dočasné útočisko pred vojnou v tomto starobylom banskom meste.



„V programe predstavíme tvorbu našich tradičných veľkonočných ozdôb a zároveň sme zvedaví, čo špeciálne pripravujú na jarné sviatky na Ukrajine,“ uvádza múzeum.



Vyrábať sa budú batikované kraslice, kraslice obliepané slamou, leptané kraslice a tiež tzv. morenky. Dielnička je otvorená do 16.00 h.



Ozdobenie kraslíc si záujemcovia o remeslá môžu prísť vyskúšať aj v sobotu 9. apríla, keď je na programe aj pečenie a zdobenie medovníkov.