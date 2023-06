Na zhorené budovy v B. Štiavnici sa cez Donio vyzbieralo 208.595 eur

Banská Štiavnica 20. júna (TASR) - Celkom 4573 individuálnych a firemných darcov sumou 208.595 eur prispelo na obnovu požiarom poškodených budov v Banskej Štiavnici prostredníctvom dobročinnej zbierky neinvestičného fondu Donio. Fond vyhlásil zbierku pomoci mestu ešte v deň vzniku marcového požiaru.



"V sume sú aj dary poskytnuté priamo pre Eleuzínu, Black M, múzeum či základnú umeleckú školu cez ich darcovské výzvy, ktorými oslovovali svojich fanúšikov a priateľov," uvádza fond.



Do podpory sa zapojilo aj Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, hlavné mesto Bratislava i kolektív bratislavských základných umeleckých škôl. "Väčšina poskytnutých finančných darov už pomáha požiarom zničenej Banskej Štiavnice pri obnove budov a prevádzok," pripomína fond.



Donio oslovilo do komisie na prerozdeľovanie pomoci ľudí so znalosťou prostredia Banskej Štiavnice, obnovy pamiatok či podieľajúcich sa na kultúrnych podujatiach v meste. V komisii boli člen stavebnej komisie mesta, koordinátor obnovy Kalvárie Martin Macharík, projektový manažér Marek Kapusta, vedúca Pamiatkového úradu v Banskej Štiavnici Viera Gondocová, stavebný dozor a špecialista na obnovu pamiatkových budov Milan Klak a správkyňa Donio Zuzana Suchová.



Fond sa aktívne podieľal na mapovaní potrieb poškodených, príprave znenia výziev na prerozdeľovanie financií a hodnotení podaných žiadostí na online zasadnutiach komisie. "Komisia vykonávala svoju činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti a bez nároku na honorár," dodáva fond.



V prvej vlne podpory rozdelili 40.000 eur s cieľom pomôcť so zabezpečením provizórneho prestrešenia objektov a ich ochrany pred dažďom. Boli podporené žiadosti od majiteľov nehnuteľností, ktorí v tom čase nemali dosah na verejné finančné zdroje. Výška podpory bola naviazaná na metre štvorcové vyhorených objektov, čo bolo nápomocné k vypočítaniu výšky finančnej pomoci.



Druhá vlna podpory bola zameraná na prevádzky. Žiadateľmi boli postihnuté organizácie a spoločnosti, ktoré museli zastaviť alebo obmedziť činnosť. Cieľom bolo poskytnúť podporu, ktorá v horizonte najneskôr jedného roka zabezpečí obnovenie aktivít prevádzok, v prípade zložitejších projektov ich kvalitné naplánovanie vedúce k obnove.