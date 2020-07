Na tajch Klinger pri Banskej Štiavnici sa vrátila legendárna plaváreň

Banská Štiavnica 31. júla (TASR) – Plaváreň na Klingeri bola obľúbeným miestom Banskoštiavničanov, ale i návštevníkov historického mesta od polovice 19. storočia do 70. rokov 20. storočia. Po rokoch sa na tajch Klinger vracia. Prvú etapu návratu rekreačnej atrakcie otvorili vo štvrtok (30. 7.) a symbolické záchranné koleso pomohli hosťom umiestniť rekreanti v historických pásikavých plávacích úboroch.



S myšlienkou opäť vybudovať na Klingeri plaváreň prišiel podpredseda Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Štiavnica Ľudovít Kaník. "K návratu plavárne ma inšpirovali škandinávske krajiny a tiež historické fotografie. Keď som ich uvidel, myšlienka zatraktívnenia tajchu podľa dobovej predlohy ma lákala," konštatoval Kaník.



Podľa neho plná verzia móla sa bude skladať z deviatich modulov. Spolu bude dlhá 21 metrov a široká takmer päť metrov. V móle má byť zapustený detský bazén a do vody sa bude zostupovať piatimi rebríkmi. Stred tajchu oživí ukotvený malý ostrov.



"Finálny projekt bude mať hodnotu 70.000 eur. Predstavenstvo OOCR Región Štiavnica uvítalo finančnú pomoc od Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Vyčlenila 15.500 eur na realizáciu prvej etapy," priblížila Nadežda Babiaková, primátorka Banskej Štiavnice s tým, že rozširovať ho budú postupne podľa dostupných financií.



Pri umiestnení móla na tajch pomáhali ozbrojené sily. "Tento projekt ma teší o to viac, že som hrdý Štiavničan," poznamenal minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), ktorý sa zúčastnil na slávnostnom otvorení plavárne.



"Cestovný ruch stále prežíva ťažké obdobie. Ľuďom chceme ukázať, že to, čo často hľadajú v zahraničí, majú doma. A možno oveľa krajšie, pretože je to naše bohatstvo, história. Verím, že sa táto myšlienka dostane ďaleko za okres Banskej Štiavnice a po návšteve si ľudia povedia, že dovolenka na Slovensku je dobrý nápad," dodala Katarína Bruncková, štátna tajomníčka ministerstva dopravy a výstavby, ktoré takisto projekt finančne podporilo.