Nadácia SPP ponúka granty na obnovu po požiari v Banskej Štiavnici

Banská Štiavnica 10. októbra (TASR) - Nadácia SPP vyčlenila 150.000 eur na podporu obnovy kultúrneho dedičstva v Banskej Štiavnici poškodeného v dôsledku marcového ničivého požiaru. O financie z mimoriadneho grantového programu môžu žiadať tie organizácie, ktorých sa priamo dotkla živelná pohroma.



"Reagujeme na situáciu po požiari, ktorý postihol kultúrne organizácie a iné inštitúcie a pripravil nás o vzácne kultúrne a historické dedičstvo, alebo došlo k jeho poškodeniu v rámci likvidácie tohto požiaru," uviedla správkyňa Nadácie SPP Eva Guliková. Dodala, že investície do základnej infraštruktúry v dotknutých budovách sa už úspešne realizujú a nadácia predpokladá, že prišiel vhodný čas, aby poskytla finančnú podporu smerujúcu k rozšírenej eliminácii negatívnych následkov požiaru.



Nadácia chce motivovať žiadateľov nielen na obnovu pôvodného stavu, ale aj na implementáciu atraktívnejšej formy prezentácie zbierok, umeleckých diel a expozícií. "Maximálna výška podpory na jeden projekt je 40.000 eur a môžu sa o ňu uchádzať len tie nepodnikateľské subjekty - organizácie, ktoré boli priamo zasiahnuté požiarom a ktorých činnosť je zameraná na oblasť kultúry, umenia a vzdelávania," vysvetlila správkyňa nadácie.



O finančnú podporu sa teda môžu uchádzať občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, školy, univerzity, vysoké školy, vzdelávacie a výchovné zariadenia, centrá voľného času, múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a podobne.



Príspevok z grantového programu Nadácie SPP môžu organizácie získať na náklady spojené s odstraňovaním následkov požiaru, a to na obnovenie obsahu a vybavenia vnútorných priestorov, sanačné a reštaurátorské práce a na vytvorenie nových expozícií. Organizácie môžu predkladať projekty do 2. novembra výhradne online cez stránku nadácie. Podporení žiadatelia budú zverejnení 20. novembra.