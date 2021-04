Samosprávy v okrese Banská Štiavnica vítajú ideu očkovacieho autobusu

Banská Štiavnica 19. apríla (TASR) – Samosprávy v okrese Banská Štiavnica vítajú projekt mobilných očkovacích jednotiek Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý by mal v posledný aprílový týždeň prostredníctvom očkovacieho autobusu vyraziť priamo k obyvateľom obcí. Starostovia z okresu, ktorý nedisponuje vlastným vakcinačným centrom, sú pripravení poskytnúť na očkovanie vhodné priestory.



„Túto službu veľmi rád privítam, niektorí naši seniori sa už o takúto možnosť zaujímali,“ uviedol pre TASR starosta obce Štiavnické Bane Stanislav Neuschl. Ako dodal, obec môže BBSK poskytnúť priestory telocvične základnej školy, kde každý týždeň organizuje testovanie na ochorenie COVID-19. V Štiavnických Baniach žije podľa starostu približne 400 ľudí vo veku nad 40 rokov, čo je aktuálne spodnou vekovou hranicou určenou na očkovanie.



V obci Baďan počas pondelka zisťujú, koľkí z obyvateľov majú o očkovanie priamo v dedine záujem. „Je to veľmi dobrá príležitosť pre starších ľudí, ktorí chcú absolvovať očkovanie, no nemajú možnosť cestovať do vakcinačných centier,“ povedala starostka obce Ľubica Kuková. Rovnaký názor zastáva aj starostka Prenčova Alena Ciglanová, ktorá avizuje záujem o mobilné očkovanie najmä v skupine starších občanov. Obe obce sú pre očkovacie tímy pripravené poskytnúť priestory vo svojich kultúrnych domoch.



Projekt očkovacieho autobusu považuje za dobrý aj starosta z Banskej Belej Branislav Babirád, koľko ľudí na očkovanie príde však odhadnúť nevie. „Tí, ktorí sa očkovať nechceli, zaočkovaní nie sú a ani sa zrejme nedajú. Ale môžeme podchytiť ľudí, ktorí stále váhajú a sú nerozhodní. Keď budú mať možnosť dostať vakcínu priamo v obci, možno sa budú chcieť zaočkovať,“ poznamenal starosta.



Projekt mobilných očkovacích jednotiek predstavil BBSK vo štvrtok 15. apríla, takzvané očkovacie autobusy majú vyraziť koncom apríla do okresov Revúca a Banská Štiavnica. Ako pre TASR vysvetlila hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková, po dokončení presného harmonogramu BBSK kontaktuje samosprávy, ktoré požiada o vyhlásenie termínu očkovania v obecnom rozhlase. Záujemcovia o očkovanie sa budú môcť vopred nahlásiť priamo u starostov. Zaočkovať sa však budú môcť aj tí obyvatelia, ktorí patria do určenej vekovej kategórie a o vakcínu prejavia záujem priamo na mieste očkovania.