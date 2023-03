B. Štiavnica otvorí okrem Berggerichtu v sezóne všetky expozície SBM

Banská Štiavnica 24. marca (TASR) – Všetky expozície Slovenského banského múzea (SBM) v Banskej Štiavnici okrem požiarom postihnutého Berggerichtu by mali byť počas nastávajúcej letnej turistickej sezóny otvorené. Pre TASR to uviedla riaditeľka SBM Zuzana Denková.



"Bojovať chceme najmä o sezónu v Galérii Jozefa Kollára," povedala. Z galérie, ktorá sa nachádza v susedstve Berggerichtu, totiž počas požiaru vyniesli stovky obrazov a iných artefaktov a previezli ich na neďaleký Starý zámok. "Myslíme si, že ak budeme mať pomoc aj iných kapacít, tak priestory múzea dokážeme rýchlo zasanovať," uviedla ďalej. Tieto priestory totiž neboli priamo zasiahnuté požiarom. Vodou, ktorú použili hasiči pri hasení susednej budovy, bola zasiahnutá jedna galerijná miestnosť.



"Postihnuté priestory musíme vyvetrať, vyčistiť a vymaľovať," vymenovala. Zadymené sú podľa nej aj niektoré obrazy, ktoré bude treba ošetriť. "Keď sa nám toto podarí, tak môžeme vrátiť umelecko-historickú zbierku do galérie a v sezóne ju sprístupniť," dodala.



SBM spravuje celkom osem expozícií. Okrem Berggerichtu a Galérie Jozefa Kollára je to aj Banské múzeum v prírode, Kammerhof, Nový zámok a Starý zámok, štôlňa Glanzenberg a expozícia Handlová.



Požiar v historickom centre Banskej Štiavnice vypukol v sobotu 18. marca dopoludnia v jednej z historických budov, postupne sa rozšíril a poškodil sedem objektov. Na mieste udalosti zasahovali desiatky profesionálnych i dobrovoľných hasičov, vojaci i dobrovoľníci. Polícia v súvislosti s požiarom začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.