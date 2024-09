Banská Štiavnica chce peniaze na plaváreň z Fondu na podporu športu

Banská Štiavnica 16. septembra (TASR) - Mesto Banská Štiavnica už má hotovú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu mestských kúpeľov - plavárne. O prostriedky na opravu objektu sa chce podľa primátorky Nadeždy Babiakovej uchádzať z Fondu na podporu športu.



"Momentálne sa vybavujú všetky povolenia k rekonštrukcii a ideme žiadať prostriedky z Fondu na podporu športu," uviedla Babiaková pre TASR s tým, že výška žiadanej sumy bude záležať od podmienok dostupnej výzvy. "Naša predstava je, že to bude 1,5 alebo 2 milióny eur v prvej etape, a potom zvyšok v druhej etape," dodala primátorka.



Rekonštrukciu objektu chce mesto rozdeliť na dve etapy, v prvej by sa opravil bazén a rozvody. Následne by bol spustený do prevádzky a rekonštrukcia by sa ďalej zamerala na ostatné služby, ktoré v mestských kúpeľoch sú.



Mestskú plaváreň v Banskej Štiavnici, ktorú chcú komplexne zrekonštruovať, pred časom zatvorili, a to z dôvodu neúmerne zvýšených nákladov na prevádzku. Verejnosti je aktuálne na základe zmluvy mesta a súkromnej spoločnosti k dispozícii vo vybrané dni plavecký bazén v miestnej súkromnej základnej škole.