V Banskej Štiavnici bolo oproti roku 2019 menej zahraničných turistov

Banská Štiavnica 22. septembra (TASR) – V Banskej Štiavnici počas letnej turistickej sezóny chýbali najmä zahraniční turisti, ktorých počet v porovnaní s minulým rokom poklesol takmer o 40 %. Vyplýva to zo štatistík, ktoré pre TASR poskytol Ján Sedilek z Informačného centra (IC) mesta Banská Štiavnica.



„Počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny navštívilo naše informačné centrum 22.281 návštevníkov, čo je zhruba o 14,8 % menej ako minulý rok,“ priblížil.



Z pohľadu národnostnej štruktúry ide najmä o zahraničných návštevníkov. „Zatiaľ čo v minulom roku sme turistov z krajín západnej Európy počítali v stovkách, tento rok len v desiatkach,“ opísal Sedilek s tým, že IC zaznamenalo v porovnaní s minulým rokom pokles zahraničných turistov o 39,6 %.



Najčastejšie prichádzajú do Banskej Štiavnice spoza hraníc turisti z Česka a Maďarska, práve ich podiel bol na zahraničnom turistickom ruchu najväčší aj tento rok. V rámci domácich návštevníkov IC evidovalo v porovnaní so sezónou 2019 len 4-percentný pokles. „Tohtoročná sezóna sa na domácich turistoch takmer neprejavila, zahraničných ubudlo výraznejšie. Možno to porovnávať so stavom v rokoch 2014 – 2015,“ doplnil Sedilek.



Celkový počet návštevníkov v Banskej Štiavnici bol však pocitovo vyšší ako po minulé roky. Väčšinu ale tvorili turisti, ktorí nepotrebovali služby IC, a preto sa v uvedených štatistikách nenachádzajú.