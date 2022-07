Pohyb a kúpanie sa psov v štiavnických tajchoch vymedzili pravidlami

Banská Štiavnica 21. júla (TASR) – Na banskoštiavnických tajchoch platí zákaz voľného pohybu psov. Tieto domáce zvieratá by nemali v čase od 1. mája do 31. októbra vstupovať do vody vo vymedzených zónach. Mimo týchto zón môže pes vstupovať do vody len za prítomnosti jeho majiteľa. Na týchto pravidlách sa ešte na jar tohto roka dohodli zástupcovia obcí, Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), príslušníci mestskej aj štátnej polície, Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica a súkromného rezortu. Informuje o tom SVP na sociálnej sieti.



"Štiavnické jazerá sú v posledných rokoch mimoriadne navštevované domácimi a hlavne cezpoľnými turistami. Mnohí z nich si na tieto miesta berú so sebou svojich domácich miláčikov. Za posledné roky kulminujú prípady, keď psy behajú voľne medzi ľuďmi, otriasajú sa na dekách, zanechávajú po sebe výkaly alebo dokonca sú známe prípady, keď pes atakoval človeka na brehu jazera či priamo vo vode. Bohužiaľ, niektorí psičkári často už nereagujú na upozornenia a stávajú sa doslova agresívnymi voči ostatným," uvádza SVP na sociálnej sieti.



Prijaté opatrenia sú preventívneho charakteru, aby nedochádzalo k nepredvídaným stretom. "V nijakom prípade to netreba chápať ako obmedzovanie psičkárov, keďže tento nastavený systém nie je v rozpore s ochranou zvierat. Skôr sme sa snažili aj v podmienkach neriadeného turizmu na jazerách citlivo nastaviť reguly, ktoré si už súčasnosť pýtala," informuje SVP.



Osadzovanie tabúľ majú riešiť samosprávy. Mal by byť na nich uvedený text "Zákaz voľného pohybu psov". Tabuľky majú byť umiestnené na rekreačne najvyužívanejších miestach v okolí tajchov a majú ohraničovať zónu, v ktorej treba uvedené predpisy striktne dodržiavať.



Ako pre TASR uviedla primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková, takéto tabule osadila samospráva na navštevovaných tajchoch už v minulých rokoch. "Kontrola je potom na mestskej polícii," pripomenula. Porušovanie zákazu môžu však nahlásiť aj samotní občania.



SVP upozorňuje aj na to, že problémami, ktoré ich v súvislosti s tajchami neustále trápia, sú vandalizmus, poškodzovanie zariadení a súčastí tajchov, nepovolené parkovanie, nepovolené táborenie a kladenie ohňa na udržiavaných trávnatých porastoch či vykonávanie telesných potrieb.