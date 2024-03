Pracovníci Slovenského banského múzea čistili areál šachty Terézia

Banská Štiavnica 25. marca (TASR) - Zamestnanci Slovenského banského múzea (SBM) v Banskej Štiavnici sa v uplynulých dňoch v rámci dobrovoľnej brigády postarali o zatraktívnenie areálu šachty Terézia na Hornej Rovni pri Banskej Štiavnici. Areál je súčasťou expozície SBM Banské múzeum v prírode.



"V rámci prvej etapy úpravy areálu sme urobili čistiace práce, výrez náletových drevín a zber popadaných stromov. Keďže ide o rozsiahly areál, brigáda bude mať pokračovanie," uviedol odborný pracovník múzea - kurátor Daniel Harvan.



Ako ďalej priblížil, šachta sa nachádza pod vrchom Tanád, v priestore s pozostatkami starej baníckej aktivity. Ide o najvyššie položenú šachtu v oblasti Banskej Štiavnice, ktorá bola otvorená na ústí žily Terézia na povrch.



"Areál šachty Terézia spolu s povrchovými dobývkami tvoria vzácny komplex pamiatok na intenzívne ťažobné práce, ktorý je mimoriadne vhodný na demonštrovanie ukážok antropogénnych vplyvov na zemský povrch. Aj to je dôvod, prečo sme jeho prehliadku zaradili do programu aktivít pripravených pri príležitosti výročia otvorenia podzemnej časti Banského múzea v prírode," poznamenal Harvan.



Dodal, že sa tam začne komentovaná vychádzka s názvom Od Terezky do Huty, ktorá je plánovaná na 20. apríla a 7. septembra tohto roka. Ide o vychádzku po montánnom dedičstve Banskej Štiavnice od Terézia šachty, cez Banské múzeum v prírode, portál Svätotrojičnej štôlne až do Dolnej huty s lektormi Lubomírom Lužinom a Petrom Orčíkom.



Brigádu pracovníci organizovali v rámci dlhodobej úlohy Program transformácie starých banských diel na objekty cestovného ruchu. "Ide o úlohu, ktorá je aj v našom pláne hlavných úloh SBM, ktorý schvaľujeme vždy s ročným predstihom a nasledujúci rok ho realizujeme. Zmyslom tejto úlohy, ktorá je už dlhodobou, je zrealizovať každý rok dve - tri brigády na údržbe bansko-historických objektov, ktoré má v správe SBM," poznamenal Harvan.