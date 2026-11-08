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B. Štiavnica približuje príbeh poslednej zachovanej mestskej brány
Publikáciu zostavili Michal Hrčka a Iveta Chovanová. Jej vydavateľmi sú Obnova a Pamiatkový úrad SR.
Autor TASR
Banská Štiavnica 8. novembra (TASR) - Príbeh poslednej zachovanej mestskej brány Banskej Štiavnice približuje nová publikácia, ktorú v uplynulých dňoch slávnostne predstavili v Banskej Štiavnici. Publikácia s názvom „Piargska brána - Kontext / Výskum / Obnova“ približuje nielen históriu tejto pamiatky, ale aj jej obnovu realizovanú v uplynulých rokoch. Informovala o tom spoluzostavovateľka knihy Iveta Chovanová zo spoločnosti Obnova.
Chovaná priblížila, že Piargska brána je poslednou zachovanou mestskou bránou a jedinečným prvkom jej niekdajšieho fortifikačného systému. Vznikla v 16. storočí a v polovici 18. storočia prešla zásadnou barokovou prestavbou, ktorá zmenila jej pôvodne vojenský charakter na reprezentatívny vstup do prosperujúceho mesta. „Kým ostatné mestské brány postupne zanikli, Piargska brána prežila stáročia stavebných premien, vojnových udalostí i zásahov modernej dopravy,“ poznamenala Chovanová.
Publikácia podľa jej slov približuje históriu brány v širších súvislostiach vývoja mesta a jeho opevnenia. Prináša nové poznatky o stavebnom vývoji objektu, jeho architektúre i dejinách pamiatkovej ochrany. Významná časť knihy je venovaná komplexnej obnove Piargskej brány v rokoch 2017 až 2021.
„Publikácia prepája odborné poznanie s prístupným rozprávaním, historickými fotografiami, plánmi a dokumentáciou obnovy,“ podotkla Chovanová s tým, že je určená nielen odbornej verejnosti, ale aj všetkým záujemcom o históriu, architektúru a kultúrne dedičstvo Banskej Štiavnice. Publikáciu zostavili Michal Hrčka a Iveta Chovanová. Jej vydavateľmi sú Obnova a Pamiatkový úrad SR.
Chovaná priblížila, že Piargska brána je poslednou zachovanou mestskou bránou a jedinečným prvkom jej niekdajšieho fortifikačného systému. Vznikla v 16. storočí a v polovici 18. storočia prešla zásadnou barokovou prestavbou, ktorá zmenila jej pôvodne vojenský charakter na reprezentatívny vstup do prosperujúceho mesta. „Kým ostatné mestské brány postupne zanikli, Piargska brána prežila stáročia stavebných premien, vojnových udalostí i zásahov modernej dopravy,“ poznamenala Chovanová.
Publikácia podľa jej slov približuje históriu brány v širších súvislostiach vývoja mesta a jeho opevnenia. Prináša nové poznatky o stavebnom vývoji objektu, jeho architektúre i dejinách pamiatkovej ochrany. Významná časť knihy je venovaná komplexnej obnove Piargskej brány v rokoch 2017 až 2021.
„Publikácia prepája odborné poznanie s prístupným rozprávaním, historickými fotografiami, plánmi a dokumentáciou obnovy,“ podotkla Chovanová s tým, že je určená nielen odbornej verejnosti, ale aj všetkým záujemcom o históriu, architektúru a kultúrne dedičstvo Banskej Štiavnice. Publikáciu zostavili Michal Hrčka a Iveta Chovanová. Jej vydavateľmi sú Obnova a Pamiatkový úrad SR.