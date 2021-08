Banská Štiavnica sa zapája do európskeho projektu Dobrovoľnícke mestá+

Banská Štiavnica 23. augusta (TASR) - Mesto Banská Štiavnica sa zapojilo do medzinárodného projektu Volunteering Cities + (Dobrovoľnícke mestá +) v rámci programu Európskej únie URBACT III.



Ako je uvedené na stránke mesta, projekt je tvorený sieťou miest s vedúcim partnerom projektu - cyperským mestom Athienou - a jeho cieľom je rozšírenie povedomia o dobrovoľníctve, ako aj samotná implementácia dobrovoľníctva v partnerských mestách projektu na základe skúseností vedúceho partnera.



Sieť partnerských miest tvoria malé mestá s počtom obyvateľov približne 10.000. Okrem B. Štiavnice sú to grécka Agia, litovské Vilani a portugalská Aljustrel.



"Úlohou siete je prostredníctvom dobrovoľníctva riešiť problémy sociálneho vylúčenia a chudoby na komunitnej úrovni. Projekt je zameraný na medzigeneračnú spoluprácu, pri ktorej sa rôzne vekové skupiny dobrovoľníkov a cieľovej skupiny zapoja do práce na udržateľnom rozvoji kvality života komunity nášho mesta," uvádza stránka Banskej Štiavnice.



Sieť má pracovať na štruktúre dobrovoľníckych aktivít a prístupe "zdola-nahor", kde dobrovoľníci budú mať možnosť rozhodovať o aktivitách v rámci projektu a zároveň ich aj implementovať. Vedúcou expertkou projektu je Maria Joao Filgueiras Rauch z Portugalska.



Celkový rozpočet projektu je 549.517,80 eura, pričom pre mesto Banská Štiavnica to je 87.146,50 eura. Z rozpočtu budú hradené najmä mzdové výdavky, cestovné výdavky a ubytovanie, kancelárske potreby, náklady na stretnutia pracovnej skupiny, štúdie, expertízy a iné. Každý partner projektu je povinný zriadiť miestnu pracovnú skupinu, ktorá bude pracovať na implementácii projektu a bude zložená z miestnych aktérov v oblasti sociálneho rozvoja.



Dĺžka trvania projektu je 18 mesiacov, do decembra 2022.