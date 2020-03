Slovenské banské múzeum obmedzuje vstupy do svojich expozícií

Banská Štiavnica 11. marca (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici obmedzuje vstupy do svojich expozícií. Opatrením reaguje na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením nového koronavírusu.



"Maximálny počet návštevníkov v jednom vstupe je desať, opatrenie platí aj pre expozíciu Banské múzeum v prírode," informovalo v stredu múzeum na svojej internetovej stránke.



Zároveň uvádza, že na základe aktuálnych pokynov svojho zriaďovateľa Ministerstva životného prostredia SR, týkajúcich sa zamedzenia šírenia akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom, ruší múzeum do 23. marca všetky podujatia, ktoré boli v múzeu plánované.