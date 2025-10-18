Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
B. Štiavnica: SČK organizuje zbierku sviečok na pomoc ľuďom

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nie každý má možnosť kúpiť si sviečku, aby si mohol uctiť pamiatku svojich blízkych.

Autor TASR
Banská Štiavnica 18. októbra (TASR) - Pri príležitosti blížiacich sa sviatkov spomínajúcich na zosnulých sa Slovenský červený kríž (SČK) v Banskej Štiavnici rozhodol zorganizovať zbierku sviečok, ktoré posunie ľuďom v ťažkej situácii. SČK Banská Štiavnica o tom informoval na sociálnej sieti.

Blížia sa sviatky, počas ktorých si s úctou spomíname na svojich najbližších, ktorí už nie sú medzi nami. Zapaľovanie sviečky je symbolom vďaky, lásky a tichého zamyslenia - pripomienkou toho, čo pre nás znamenali a koľko múdrosti či dobra nám zanechali,“ uviedol SČK Banská Štiavnica.

Pripomína však, že nie každý má možnosť kúpiť si sviečku, aby si mohol uctiť pamiatku svojich blízkych. Vyzýva preto verejnosť na pomoc, v pondelok 27. októbra v čase od 10.00 do 16.00 h môžu záujemcovia priniesť na Slovenský Červený kríž v Banskej Štiavnici sviečku, ktorú posunú ľuďom v ťažkej situácii.
