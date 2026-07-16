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B. Štiavnica si objednala projektovú dokumentáciu na obnovu amfiteátra
Godová dodala, že hoci v súčasnosti mesto nemá finančné prostriedky na rekonštrukciu, projektová dokumentácia je potrebná pri žiadaní finančných prostriedkov z externých zdrojov.
Autor TASR
Banská Štiavnica 16. júla (TASR) - Mesto Banská Štiavnica vybralo dodávateľa projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu amfiteátra. Podľa informácií zverejnených v oznámení o výsledku verejnej súťaže vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie ju dodá spoločnosť Profisreal z Bratislavy. Zmluvne dohodnutá suma za dodanie projektovej dokumentácie je 99.047 eur.
Prednostka banskoštiavnického mestského úradu Henrieta Godová pred časom priblížila, že mesto chce kompletne rekonštruovať amfiteáter pre jeho nevyhovujúci technický stav. Keďže je v letných mesiacoch dejiskom mnohých koncertov a iných podujatí, je podľa jej slov potrebné, aby amfiteáter dosahoval štandard dôstojného kultúrneho reprezentatívneho priestoru.
Godová dodala, že hoci v súčasnosti mesto nemá finančné prostriedky na rekonštrukciu, projektová dokumentácia je potrebná pri žiadaní finančných prostriedkov z externých zdrojov.
Prednostka banskoštiavnického mestského úradu Henrieta Godová pred časom priblížila, že mesto chce kompletne rekonštruovať amfiteáter pre jeho nevyhovujúci technický stav. Keďže je v letných mesiacoch dejiskom mnohých koncertov a iných podujatí, je podľa jej slov potrebné, aby amfiteáter dosahoval štandard dôstojného kultúrneho reprezentatívneho priestoru.
Godová dodala, že hoci v súčasnosti mesto nemá finančné prostriedky na rekonštrukciu, projektová dokumentácia je potrebná pri žiadaní finančných prostriedkov z externých zdrojov.