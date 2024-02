Slovenské banské múzeum sa vrátilo k pôvodnej vizuálnej identite

Banská Štiavnica 13. februára (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici sa vrátilo k pôvodnej vizuálnej identite, používať tak bude opäť logo s baníckym kladivom a želiezkom. Podľa riaditeľa múzea Petra Zorvana nesie staronové logo hlboký význam a je odrazom pevných historických koreňov a kultúrneho dedičstva Banskej Štiavnice.



"Od júla roku 2022 SBM fungovalo s novou identitou, ktorá sa postupne snažila etablovať na trhu. Rôzne reakcie na zmenu zaznamenali zamestnanci múzea, ktorí prichádzajú do styku s verejnosťou," uviedol Zorvan. Mnohí zamestnanci sa podľa neho so zmenou nestotožnili a upozornili na problémy pri používaní nových označení.



Zmena identity podľa Zorvana neprispela k silnejšiemu ukotveniu a dobrej rozpoznateľnosti značky, ale naopak. Konštatoval tiež, že nová minimalistická identita nereagovala na očakávania a potreby publika a nebola ocenená širokým spektrom návštevníkov. "Nevytvorila žiadnu emocionálnu väzbu spojenú s múzeom a jeho charakterom," podotkol s tým, že sa preto vedenie múzea rozhodlo vrátiť k pôvodnej identite.



Staronové logo múzea tvoria symboly baníckeho kladiva a želiezka sprevádzané zelenou farbou. Tento symbol siaha až do roku 1327 a vedenie múzea pripomína, že je zaužívaným ústredným komunikačným symbolom baníctva v mnohých krajinách. "Spojenie základných baníckych nástrojov a zelenej farby v logu SBM pripomína bohatú históriu, vytvára most medzi minulosťou a súčasnosťou a prepája tradíciu s inováciou," dodal riaditeľ múzea.