Projekt kritiky sociálnych sietí Ľ. Sekerášovej otvoria začiatkom júla

Banská Štiavnica 30. júna (TASR) - Ako kritická reflexia novodobého fenoménu sociálnych sietí je koncipovaný výstavný projekt Boring everything autorky Ľubomíry Sekerášovej. Verejnosti ho sprístupnia v Galérii Júliusa Bindera v Banskej Štiavnici v piatok 2. júla o 17.30 h.



"Výstava predstavuje pokrivený naratív dokonalého sveta, v ktorom žijú dnešní mileniáli. Ľubomíra Sekerášová svojim protagonistom s nadsádzkou aplikuje filtre reality, ktorých by sme sa najradšej zbavili," uviedla pre TASR kurátorka Lenka Binderová.



Podľa nej tento výstavný projekt možno chápať na jednej úrovni ako apel k odvahe kráčať naproti vlastnej nedokonalosti. Na druhej úrovni aktuálna tvorba plynule nadväzuje na predchádzajúce autorkine témy, kde prepája námety človeka a prírody, meditácie, okultnosti, otvára otázku súčasnej a tradičnej polohy spirituality.



Sekerášová sa narodila v roku 1994. Absolvovala VŠVU v Bratislave v ateliéri Daniela Fischera, neskôr pokračovala v ateliéri pod vedením Rastislava Podhorského a Martina Špireca. V roku 2020 absolvovala stáž u Krištofa Kinteru v Prahe.



Výstava potrvá do 8. augusta 2021.