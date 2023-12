Banskoštiavnické Technické služby sú pre sneženie v plnom nasadení

Banská Štiavnica 7. decembra (TASR) - Banskoštiavnické mestské Technické služby (TS) zabezpečujú zimnú údržbu v týchto dňoch pre intenzívne sneženie v plnom nasadení. Podľa riaditeľa TS Miloslava Filjača sa o zjazdnosť ciest starajú nepretržite a v teréne je aktuálne celá technika.



Údržbu podľa jeho slov komplikuje neustále sneženie, cesty posýpajú inertným materiálom, niekde zmiešaným aj so soľou. Podnik aktuálne podľa jeho slov disponuje s dvomi sypačmi, ktoré sa starajú o zjazdnosť na hlavných uliciach, malým sypačom určeným do uličiek a na širšie chodníky, dvomi traktormi, tromi nakladacími mechanizmami a dvomi nákladnými vozidlami využívanými pri ručnom posype.



Cesty podľa Filjača upravujú podľa operačného plánu zimnej údržby, ktorý ich rozdeľuje do troch kategórií podľa priority. Hlavné ťahy sú podľa jeho slov zjazdné, horšia je situácia v okrajových častiach a menších bočných uliciach. "Sú tam problémy. Išla tam síce technika, ale na niektoré miesta sa pre popadané stromy nedostala," skonštatoval Filjač.



S údržbou sa podľa jeho slov začína v noci o 4.00 h, pričom niektoré vozidlá sú v prevádzke nepretržite. V prípade potreby sa môžu obyvatelia obrátiť aj na dispečing, kontakt naň zverejnilo mesto na internetovej stránke mesta.



Bohatá snehová nádielka nie je podľa Filjača pre mesto ničím netypickým. Dostatok snehu bolo v meste aj v minulej sezóne. "Nedá sa povedať, že by minulá zima bola slabšia. Na prelome januára a februára napadalo obrovské množstvo snehu ako teraz," dodal s tým, že aktuálne sa už situácia trochu upokojuje a sneženie slabne.