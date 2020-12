Testovanie žiakov v Banskej Štiavnici sa uskutoční 7. a 8. januára

Banská Štiavnica 21. decembra (TASR) – Žiaci základných škôl (ZŠ), ktorých zriaďovateľom je mesto Banská Štiavnica, sa na začiatku roka 2021 zúčastnia na komunitnom testovaní. Záujem o testovanie na ochorenie COVID-19 vyjadrila väčšina rodičov. Samospráva o tom informovala na svojej oficiálnej webovej stránke.



Podľa prieskumu s testovaním antigénovými testami súhlasilo 80 percent rodičov žiakov ZŠ Jozefa Horáka a 73 percent rodičov študentov ZŠ Jozefa Kollára. Na testovaní sa podľa dokumentu rezortu školstva s názvom Návrat do škôl 2021 musí zúčastniť spolu so žiakom aj jeden z rodičov.



Testovanie žiakov, ich zákonných zástupcov a zamestnancov sa uskutoční 7. a 8. januára v oboch ZŠ, ktoré by sa následne mali otvoriť 11. januára. „Zriaďovateľ škôl v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a riaditeľmi škôl zabezpečia dostatok personálu pri odberoch a vyhodnocovaní testov,“ uviedla samospráva.



Mesto informovalo, že o súhlas so zriadením odberových miest už požiadalo regionálny úrad verejného zdravotníctva. Po testovaní bude pred samotným otvorením škôl v ich priestoroch vykonaná hĺbková dezinfekcia.