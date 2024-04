Úroveň vytriedenia odpadov v Banskej Štiavnici prekročila hranicu 60%

Banská Štiavnica 4. apríla (TASR) - Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Banskej Štiavnici prekročila vlani hranicu 60 percent. Informoval o tom Miloš Veverka z mestského podniku Technické služby.



"Po úspešnom roku 2022, kedy sme prvýkrát viac odpadov vytriedili a zrecyklovali, ako poslali na skládku, sme v roku 2023 prekročili 60 percent úroveň vytriedenia komunálnych odpadov mesta Banská Štiavnica," uviedol v bilancii zverejnenej na internetovej stránke mesta.



Dodal, že množstvo komunálnych odpadov zneškodnených na skládke v porovnaní s rokom 2022 kleslo len veľmi málo, a to o necelých 50 ton. Významne však podľa neho narástlo množstvo vytriedených a zhodnotených odpadov.



Po minuloročnom marcovom požiari v centre mesta podľa Veverku v zbernom dvore zhodnotili prevažne energeticky a čiastočne aj recykláciou množstvo dreva. Takisto si podľa neho obyvatelia zvykli voziť záhradný bioodpad do kompostárne. "Vďaka tomu sme vyzbierali o približne 150 ton záhradného bioodpadu viac ako predošlý rok. My z toho vyrobíme kompost, ktorý si ľudia môžu bezplatne brať," konštatoval Veverka.



Pozitívne tiež vníma, že triedenie odpadu sa stáva normálnou súčasťou nakladania s odpadmi medzi obyvateľmi rovnako, ako bezplatne odovzdať vytriedené odpady na zbernom dvore. Na druhej strane však poznamenáva, že zmesového komunálneho odpadu je výrazne stále najviac, takmer 2200 ton. Aj napriek tomu, že v každom stojisku sú už nádoby na všetky triedené zložky, je podľa Veverku v zmesovom komunálnom odpade stále veľa bioodpadu, sklenených fliaš, plastových fólií a papierových krabíc.