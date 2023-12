V Kammerhofe sa začal 18. ročník Štjavnyckého vjanočného jarmoku

Banská Štiavnica 8. decembra (TASR) - Nádvorie banskoštiavnického Kammerhofu ožilo v piatok pravou predvianočnou atmosférou. Predpoludním sa tam začal 18. ročník Štjavnyckého vjanočného jarmoku, ktorý je známy a vyhľadávaný nielen pre širokú ponuku remeselných výrobkov, ale aj komornú atmosféru.



"Máme 18. ročník. Sme veľmi radi, že tento rok to je už bez nejakých obmedzení a sme radi, že máme aj veľký záujem predajcov," uviedla pre TASR Petra Páchniková zo Slovenského banského múzea. Takmer 60 predajcov, ktorí sú rozmiestnení v exteriéri aj interiéri tamojšej expozície, ponúka vlastnoručne robené výrobky, tradičné jedlá a nápoje.



Súčasťou jarmoku je aj bohatý kultúrny program, ktorý sa v piatok začal už o 13.00 h vystúpením detí z miestnych základných a materských škôl. V podvečerných hodinách je program zacielený na dospelých, na pódiu sa s vianočnými koledami predstaví Folklórna skupina Pohronka zo Šášova a Spevácka skupina Sekera.



Program bude podľa Páchnikovej vďaka spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Banská Štiavnica pokračovať aj v sobotu (9. 12.). Deti sa môžu tešiť na vianočné rozprávky, zapojiť sa môžu aj do vianočnej hry Putovanie za betlehemskou hviezdou, ktorá prebieha v expozícii Baníctvo na Slovensku. V sobotu podvečer vystúpi aj spevokol Štiavničan a dychová hudba Sitňanka.



Predvianočnú sviatočnú atmosféru umocňujú aj ďalšie zaujímavosti, ako napríklad pečenie oblátok v historickej forme priamo nad ohňom či zábavná dvojica sv. Mikuláša s čertom, ktorý každého návštevníka poznačí čiernou bodkou na nose.



O tom, že trhy sú pre svoju výnimočnú atmosféru lákavé nielen pred návštevníkov, ale aj predajcov, hovorí aj Iveta z Banskej Štiavnice. Vo svojom voľnom čase sa venuje pleteniu výrobkov. "Chodím jedine na tieto vianočné trhy, na iné nechodím. Je to moja závislosť. Štrikujem veľmi rada a predávam to v podstate za symbolickú cenu, aby som urobila ľuďom radosť," uviedla s tým, že ľudia k nej často prídu len po radu či inšpiráciu.



Novinkou tohtoročného jarmoku je mini bazár "harabúrd", teda starých nepotrebných vecí. Návštevníci na ňom nájdu staré korčule, historické sánky či vianočné ozdoby. Podľa Páchnikovej chcú aj takýmto spôsobom prispieť k ekologickému rozmeru podujatia, keďže múzeum sa už niekoľko rokov profiluje ako "zelené" múzeum.



"V rámci letných Harabúrd, teda bazára nepotrebných vecí, sa nám vždy nazbiera veľa vecí s vianočnou tematikou, tak to bol taký spontánny nápad a rozhodli sme sa, že to využijeme takýmto spôsobom," dodala Páchniková na margo ponuky starých nepotrebných vecí.