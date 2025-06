V múzeu v Banskej Štiavnici sa môže verejnosť zapojiť do zbierky

Banská Štiavnica 27. júna (TASR) - Počas celého leta sa môže verejnosť prostredníctvom Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici zapojiť do celoslovenskej charitatívnej zbierky školských pomôcok. S cieľom pomôcť deťom zo sociálne slabších rodín pripraviť sa na nový školský rok dôstojne, bez stresu a zbytočných obáv ju organizuje Slovenská katolícka charita.



„Vzdelanie je základným právom každého dieťaťa, no pre mnohé rodiny je zabezpečenie potrebných školských pomôcok finančne náročné. Zbierka nesie symbolické motto: Láska sa zmestí aj do peračníka,“ uviedla Eva Hurtišová z múzea.



Zbierka pripomína, že aj obyčajné školské potreby, ako sú perá, zošity či batoh, môžu byť veľkým gestom spolupatričnosti a pomoci. Každý, kto chce prispieť, môže darovať nové alebo použité, no stále funkčné školské pomôcky.



V expozícii a Dielničke v Kammerhofe, v Starom a Novom zámku, v Galérii Jozefa Kollára alebo v Banskom múzeu v prírode môže verejnosť od 30. júna do 31. augusta odovzdať pomôcky, ako sú písacie potreby, zošity a papiere, rysovacie potreby, výtvarné pomôcky či tašky, peračníky, kalkulačky a vrecká na prezuvky.



„Vyzbierané pomôcky budú prostredníctvom Diecéznej charity Banská Bystrica doručené konkrétnym deťom, ktoré ich najviac potrebujú,“ dodala Hurtišová.