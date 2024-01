Viac ako stovka študentov si vyskúša, ako vyzerá zasadnutie OSN

Banská Štiavnica 26. januára (TASR) - Viac ako 100 študentov z celého Slovenska si v Banskej Štiavnici môže v týchto dňoch vyskúšať, ako vyzerá zasadnutie Organizácie Spojených národov (OSN). Študenti Gymnázia Andreja Kmeťa pre nich pripravili trojdňovú konferenciu, počas ktorej budú hovoriť o viacerých geopolitických témach.



"Ide o modelové zasadnutie OSN, bude trvať tri dni do nedele (28. 1.). Každý účastník si mohol vybrať z piatich tém, na ktoré bude môcť počas troch dní diskutovať," uviedla pre TASR študentka Tereza Slaná, ktorá je spolu s Katarínou Matejkovou hlavnou organizátorkou podujatia.



Študenti sa budú rozprávať o témach, ako invázia Turecka na Cyprus v 70. rokoch, protesty v Hongkongu, výbuch atómovej elektrárne v Černobyle, alkoholizmus a prohibícia či ochrana novinárov. Okrem študentov zo Slovenska prišli podľa Slanej na konferenciu aj účastníci z Bosny a Hercegoviny, Česka či Nemecka.



Podujatie je študentskou iniciatívou, podľa Slanej sa inšpirovali podobnou konferenciou, na ktorej sa pred rokom zúčastnili v Martine. "Na konferencii sa nám to veľmi zapáčilo a chceli sme niečo podobné spraviť aj na Gymnáziu Andreja Kmeťa, pretože v tom vidíme zmysel. Vidíme v tom nejaký potenciál, ako to dokáže rozviť možno aj kritické myslenie študentov, dokáže to zvýšiť povedomie o súčasných problémoch sveta," skonštatovala s tým, že ju teší aj podpora a pozitívna odozva od učiteľov a vedenia školy.



"Ja som veľmi rada, že naši študenti sú takíto iniciatívni a že prichádzajú aj s takými nápadmi a s realizáciou takýchto väčších podujatí, pretože sa tak sami učia a chystajú na samostatný život," poznamenala v tejto súvislosti riaditeľka školy Renata Mikulášová.



Výber tém, na ktoré študenti budú diskutovať, prekvapil aj samotnú riaditeľku. "Ubezpečili ma, že takéto témy rozoberajú medzi sebou. Na škole funguje debatný krúžok, je veľmi silný, početný. Takisto chodia na rôzne podujatia a súťaže, takže oni sú v tomto podkutí. Myslím si, že aj takýchto tém sa už musia mladí zhostiť alebo nad nimi uvažovať a vyjadrovať svoje názory aj na takéto veci," dodala riaditeľka.



Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici má v súčasnosti viac ako 460 študentov. Vzdelanie poskytuje v dvoch študijných odboroch, a to päťročné gymnázium - bilingválne štúdium a štvorročný odbor gymnázium.