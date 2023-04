Vychádza kniha o živote baníkov v období socializmu

Banská Štiavnica 3. apríla (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici a Občianske združenie Iniciatíva za živé mesto prichádzajú v týchto dňoch s novou knihou o dejinách každodenného života štiavnických baníkov v období socializmu. Informuje o tom SBM na sociálnej sieti.



"Knihu s názvom Ikony socializmu? napísala Zuzana Denková, etnologička a riaditeľka SBM," informujú vydavatelia. "Je to prvá kniha, mapujúca život baníkov v časoch, ktoré mnohí považujú za zlatú éru baníckeho stavu. Autentické výpovede poslednej generácie baníkov a takmer tri stovky fotografií priblížia atmosféru tej doby," dopĺňajú.



Čitatelia sa dozvedia napríklad to, ako banícke rodiny sviatkovali, ako sa stravovali, obliekali a ako žili na socialistických sídliskách. "Spoznáte udalosti a život z pohľadu obyčajných ľudí i z pohľadu vedcov. Uvidíte prepojenie malých dejín s tými veľkými. V samostatnej kapitole sa oboznámite so zmenami v postavení žien vo vtedajšej spoločnosti," približujú vydavatelia.



Kniha je plná spomienok zamestnancov a zamestnankýň banskoštiavnických rudných baní. "Aj cez ich príbehy si čitatelia môžu vytvoriť jasnejší obraz doby a vnímať postavenie jednotlivca v danom politickom systéme," pripomínajú.



V knihe sú použité archívne dokumenty a zbierkové predmety zo SBM a ďalších inštitúcií, ako sú Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici, Štátny archív v Banskej Bystrici Archív mesta Banská Štiavnica a súkromný archív Oľgy Kuchtovej a autorky knihy. Združenie získalo na vydanie knihy financie aj od Fondu na podporu umenia.



Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá vznikla po nedávnom požiari v meste, SBM prosí predplatiteľov o trpezlivosť. "Termín odosielania spresníme tento týždeň," informuje.



Vydanie publikácie sa podarilo zrealizovať vďaka pomoci darcov a predplatiteľov knihy na crowdfundingovej platforme Donio.