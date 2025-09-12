< sekcia Regióny
B. Štiavnicou sa preplazí Salamandrový sprievod so stovkami postáv
Autor TASR
Banská Štiavnica 12. septembra (TASR) - Ulice Banskej Štiavnice v piatok zaplní množstvo zvedavcov z radov domácich, ale aj návštevníkov, ktorí sa prídu pozrieť na unikátny Salamandrový sprievod. V meste sa totiž začínajú tradičné Salamandrové dni, ktoré ponúknu program bohatý na oficiálne podujatia, ale aj množstvo sprievodných akcií určených pre verejnosť.
Rastislav Marko z banskoštiavnického mestského úradu priblížil, že medzi najdôležitejšie oficiálne časti patria slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva a celoslovenské oslavy Dňa baníkov, hutníkov, naftárov a geológov. V tomto roku sa budú konať aj za účasti prezidenta SR Petra Pellegriniho, ktorý neskôr sfára do štôlne Glanzenberg, v ktorej odhalí pamätnú tabuľu svojej návštevy.
Dvojdňové podujatie ponúka mnohé aktivity aj pre širokú verejnosť. Slovenský banský archív pozýva na Deň otvorených dverí, špeciálne podujatia pripravilo počas Salamandrových dní aj Slovenské banské múzeum. Chýbať nebudú ani kultúrne vystúpenia na Námestí sv. Trojice či program pre deti venovaný téme štiavnického Nácka, legendárneho rozprávača veselých vtipov i príbehov z banského prostredia.
Vyvrcholením osláv a ich hlavným poznávacím znamením je tradičný Salamandrový sprievod, ktorý je súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Mestom sa preplazí v piatok vo večerných hodinách. Tento rok sa v ňom objaví približne 500 postáv. Diváci v ňom nájdu postavy i celé výjavy viažuce sa k histórii mesta. Svojím charakterom sú mnohé postavy vážne, avšak oveľa viac je tých veselých, interaktívne zapájajúcich prítomných divákov.
Salamandrové dni si vyžiadajú aj rozsiahle dopravné obmedzenia. Tie sa budú týkať najmä Námestia sv. Trojice, kde je počas ich konania vylúčená doprava a tiež širšieho centra mesta, kadiaľ sprievod vo večerných hodinách povedie.
