Babiaková:Napriek ťažkostiam stihla Banská Štiavnica viacero projektov
Prostriedky mesto tento rok investovalo aj do úpravy miestnych komunikácií, rekonštrukcie sa dočkal aj vjazd na sídlisko Drieňová.
Autor TASR
Banská Štiavnica 23. decembra (TASR) - Mesto Banská Štiavnica má za sebou podľa jeho primátorky Nadeždy Babiakovej ťažký rok, no aj napriek tomu sa mu podarilo realizovať viacero väčších a menších projektov. Zároveň si dokázalo udržať ekonomickú rovnováhu, vďaka čomu nemusí v budúcom roku pristúpiť k zvyšovaniu miestnych daní ani poplatkov za komunálny odpad.
„Bol to ťažký rok vezmúc do úvahy, že stále rekonštruujeme objekty po požiari, ale som hrdá, že sa nám podarilo uzavrieť súťaž a pristúpiť k náročnej rekonštrukcii základnej umeleckej školy, kde sa črtá prvý výsledok - ručne tesaný krov a strecha,“ poznamenala Babiaková.
Počas roka sa však podarilo podľa nej v meste realizovať aj ďalšie projekty, ako napríklad dokončiť projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu mestskej plavárne či zabezpečiť rekonštrukciu kultúrneho centra, na ktorú získalo mesto dotáciu vo výške viac ako 5,431 milióna eur. Prostriedky mesto tento rok investovalo aj do úpravy miestnych komunikácií, rekonštrukcie sa dočkal aj vjazd na sídlisko Drieňová.
„Mesto si počínalo tak, aby sme udržali ekonomickú rovnováhu, čo nakoniec sa nám podarilo, že sme nemuseli pristúpiť ani k zvýšeniu daní a poplatkov v meste,“ poznamenala Babiaková. Dobrou správou je podľa jej slov aj vysoká miera separácie odpadov v meste, ktorá môže byť prvým krokom k zníženiu poplatkov v tejto oblasti v budúcnosti. Mestu sa tiež podarilo vytvoriť rezervu pre zvýšenie položky pre rok 2026 na celoplošnú úpravu miestnych komunikácií.
Primátorka dodala, že začiatkom roka plánuje podať mesto aj žiadosť o získanie dotácie na rekonštrukciu plavárne, z nórskych fondov chce zase získať podporu na úpravu verejného priestranstva Pomník padlých hrdinov, úpravu časti Katovej ulice a amfiteátra.
