Babice vo Vranove pomáhajú v nemocnici aj v prvých dňoch dieťaťa

Vranov nad Topľou 3. júna (TASR) - V nemocnici vo Vranove nad Topľou aktuálne pôsobí desať babíc zapojených do projektu Babice v nemocnici vo Vranove - príbehy babíc, ktoré menia životy. Ich aktivity prepájajú komunitnú podporu s profesionálnou zdravotnou starostlivosťou. Ako TASR informoval hovorca siete Penta Hospitals SK Tomáš Kráľ, ide o druhú nemocnicu, kde sa projekt realizuje, prebieha aj v nemocnici v Spišskej Novej Vsi.



Babice sú ženy z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré prešli odbornou prípravou, aby mohli byť oporou iným ženám počas tehotenstva, pôrodu a po ňom. Nie sú zdravotníčky, ale sprievodkyne a kultúrne mediátorky. Využívajú znalosť prostredia a schopnosť budovať dôveru, čo im umožňuje preklenúť komunikačné, kultúrne a sociálne bariéry so zdravotníckym personálom. „Sprevádzať ženu pri jej najintenzívnejších chvíľach je pre mňa česť a zodpovednosť. Vidieť zrod nového života je neopísateľnou iskrou, ktorú zažijem pri pôrode,“ uviedla babica Petra.



Vo Vranove nad Topľou a okolí pôsobia babice od roku 2023. Okrem práce na gynekologicko-pôrodníckom oddelení sú aktívne aj v okolitých obciach ako Zámutov, Bystré, Soľ, Sačurov, Žalobín, Čaklov a Ondavské Matiašovce.



Projekt sa v rámci programu Misia 1000 zameriava na prvých tisíc dní života dieťaťa, od počatia do troch rokov, ktoré sú rozhodujúce pre zdravý vývin a budúcnosť dieťaťa. Program vznikol v roku 2019 ako pilotný projekt v štyroch lokalitách. Dnes sa realizuje v 19 komunitách východného Slovenska, kde 25 babíc sprevádza a podporuje 353 detí a 42 tehotných žien. Za programom stojí Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC).