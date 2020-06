Následky prívalového dažďa odpratali v Babiom svojpomocne

Babie 11. júna (TASR) – Škody, ktoré v stredu 10. júna popoludní vznikli v obci Babie v okrese Vranov nad Topľou následkom prívalového dažďa, zatiaľ nemožno vyčísliť. Ako sa však pre TASR vyjadrila starostka obce Martina Hliboká, odpratávacie práce sa im ešte v rovnaký deň podarilo zvládnuť svojpomocne.



Podľa Hlibokej slov malo ísť o krátku, no intenzívnu prietrž mračien, ktorá obec zasiahla približne o 14:00. "Za tých 15 minút zlialo vodu v časti obce, kde sa nachádza miestny starý cintorín a hlavná miestna komunikácia. Na jednej časti to poškodilo cestu a spôsobilo veľké nánosy kameňov a blata, miestami to poškodilo aj brehy. Bolo tiež zatopených zopár pivníc," opísala následky s tým, že k škodám väčšieho rozsahu oproti vlaňajšej podobnej udalosti nedošlo, keďže prívaly vody zasiahli len časť obce.



Ako doplnila, na odpratávaní nánosov kameniva a bahna sa do večerných hodín podieľali miestni dobrovoľní hasiči a tiež obyvatelia obce, s technikou pomohli miestni podnikatelia a poľnohospodárske družstvo. "Bude ešte treba zaplatiť niekoľko hodín práce bagra, kamenivo, nové betónové skruže. Opravu cesty zatiaľ vyčísliť nedokážem," dodala Hliboká s tým, že tieto položky bude obec financovať v rámci svojich možností.