Bábkari a verklikári z ôsmich krajín oživili ulice Nitry
Autor TASR
Nitra 20. septembra (TASR) - Bábkari a pouliční umelci sa zišli v Nitre na Gašpariáde a Nitránskej verklikárni. Počas dvoch dní sa na 12. medzinárodnom stretnutí verklikárov a medzinárodnej prehliadke tradičného bábkového divadla predstavilo sedem súborov z piatich krajín. Obe podujatia sú príspevkom k Európskym dňom kultúrneho dedičstva, informoval zástupca domácich verklikárov Ivan Gontko.
Všetky predstavenia bábkarov aj verklikárov sa odohrávali vonku na ulici, čo podľa slov Gontka vytvára skvelú atmosféru pripomínajúcu parížsky Montmartre. Bábkari zo Slovenska, z Českej republiky, Maďarska, Talianska a Francúzska i verklikári zo Slovenska, z Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Maďarska a Poľska sa predstavili v mestskom parku na Sihoti, na Kupeckej ulici a pešej zóne, ale aj na Ulici 7. pešieho pluku pred Starým divadlom Karola Spišáka.
Kočujúci bábkari i verklikári k verejným priestranstvám podľa slov Gontka neodmysliteľne patrili od 18. storočia až do polovice 20. storočia. V druhej polovici minulého storočia boli z ulíc vykázaní. „Keďže nemohli vykonávať živnosť, táto tradícia sa zo slovenských miest a dedín vytratila,“ povedal. V krajinách, kde tieto živnosti či remeslá neboli vytesnené na okraj spoločnosti, sa tešia dodnes veľkej popularite a sú súčasťou rôznych podujatí.
Význam tradičného bábkového divadla podčiarkuje jeho zápis do slovenského Národného zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva v roku 2013 a spolu s českým bábkarstvom zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO ako tradičného interpretačného umenia v roku 2016.
