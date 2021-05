Bábkové divadlo inscenáciou prenesie Chaplina do metropoly východu

Košice 19. mája (TASR) – Bábkové divadlo Košice (BDK) po obmedzeniach pre pandémiu nového koronavírusu opäť otvára svoje brány divákom a v piatok 21. mája uvedie v tomto roku svoju prvú premiéru. Novou inscenáciou Chaplin vzdá poctu priekopníkovi nemého filmu a filmovej grotesky.



Divadlo si tak pripomenie storočnicu prvého celovečerného nemého filmu legendárneho herca a komika Charlieho Chaplina s názvom The Kid (1921). Príbeh o tulákovi, ktorý sa náhodou stane opatrovateľom opusteného dieťaťa, patrí k najúspešnejším „chaplinovkám“ vôbec.







„V bábkovej inscenácii Chaplin prenesú tvorcovia diváka do ulíc starých Košíc. Ako to v minulosti v metropole východu vyzeralo, uvidíte aj vďaka známemu sprievodcovi a znalcovi histórie mesta Milanovi Kolcunovi, ktorý inscenátorom láskavo zapožičal dobové fotografie a pohľadnice. Autorská dvojica Braňo Mazúch – Marek Turošík pripravila v BDK marionetové nemé divadlo so živým hudobným sprievodom,“ priblížil manažér divadla Martin Konečný. Predstavenie tak bude sériou krátkych marionetových grotesiek na motívy Chaplinových nemých grotesiek zo začiatku jeho filmovej kariéry, ale aj oslavou života, mladosti, radosti, vtipu, vynachádzavosti, tvorivosti a slobody.



„Dominantnými a podmanivými prvkami inscenácie sú hudobná zložka a scénografia. Hudbu do hry zložil Vratislav Šrámek a scénografiu mal na starosti režisérov dvorný scénograf Jan Brejcha. Podľa jeho návrhov vyrobili bábky, scénu a kostýmy umelecké dielne divadla. Zaujímavým scénickým prvkom je filmové plátno, na ktorom si diváci vychutnajú atmosféru Košíc pred 100 rokmi,“ uviedol Konečný. V inscenácii nebude chýbať živá hudba, o ktorú sa postará člen umeleckého súboru divadla Peter Creek Orgován.



Režisérom je Braňo Mazúch, v hre sa predstavia Jana Bartošová, Kristína Medvecká Heretiková, Jana Štafurová, Miroslav Kolbašský a Peter Creek Orgován. Premiéra sa uskutoční v piatok o 19.00 h, diváci si budú môcť pozrieť novinku aj online. Inscenácia je vhodná pre rodiny s deťmi od šesť rokov i dospelých, ktorí si radi zaspomínajú na staré časy nemého filmu.