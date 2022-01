Bábkové divadlo na Rázcestí bude hrať opäť pred divákmi

Banská Bystrica 13. januára (TASR) - Bábkové divadlo na Rázcestí (BDnR) v Banskej Bystrici odohrá v nedeľu 16. januára po dvojmesačnej prestávke, zavinenej protipandemickými obmedzeniami, predstavenie opäť naživo. Bude to hra pre najmenších Kocúr v čižmách.



Ako informuje divadlo, ešte do konca januára plánujú odohrať pred divákmi ďalšie dve predstavenia pre deti a dve pre dospelých. Pôjde o Putovné uško a O sliepke, ktorá sa nevzdala a inscenácie T.V. recepty a Cyber Cyrano.



Počas prestávky uvádzalo divadlo výlučne online predstavenia a to prostredníctvom stránky navstevnik.online, pričom takto odohralo celkom osem hier.