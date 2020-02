Bábkové divadlo na Rázcestí hrá deťom každý deň počas jarných prázdnin

Banská Bystrica 24. februára (TASR) - Bábkové divadlo na Rázcestí (BDNR) v Banskej Bystrici pripravilo počas celého týždňa jarných prázdnin program, venovaný najmä školákom. Divadlo hrá od 24. do 28. februára v dvoch hracích časoch a uvádza divadelné predstavenia a tvorivé ateliéry pre deti a rodiny.



Ako TASR informovala dramaturgička divadla Monika Tatarková, v utorok, stredu a štvrtok sú o 10.00 h na programe tvorivé dielne s rôznym zameraním. "Bábkový ateliér 25. februára vtiahne deti do sveta animácie a rôznych typov bábok, ktoré ožijú pod rukami bábkoherečky Aleny Sušilovej. Ateliér poskytuje priestor, aby si deti vyskúšali radosti a starosti bábkoherca s vodením bábok na vlastnej koži," priblížila.



V obľúbenom Ponožkovom ateliéri (26. 2.) si deti pod vedením výtvarníčky Kataríny Mažáryovej vyrobia bábku, na ktorú môžu použiť aj vlastnú ponožku.



Meninový ateliér s maskami, ktorý bude 27. februára, prinesie do BDNR benátsky karneval. "Hostia ateliéru si pod vedením výtvarníčky Terezy Krnáčovej budú môcť vytvoriť tvárovú masku s držadlom. Vítané sú nápady inšpirované vlastnými menami," uviedla ďalej Tatarková. Oslávencom, ktorí majú meniny v tomto týždni, divadlo ponúka vstup do ateliéru s 50-percentnou zľavou.



V pondelok, utorok, štvrtok a piatok sú o 15.00 h na programe aj divadelné predstavenia pre deti od troch, eventuálne štyroch rokov.



Prvý deň prázdnin ponúka najčerstvejšie predstavenie divadla venované deťom, protiklamársku rozprávku o zamrznutých ušiach, zlom škriatkovi a dobrých palacinkách. Inscenácia O chlapcovi, ktorý vymenil svoju čiapku za čokoládu, mala premiéru v januári tohto roku v réžii domáceho režiséra Mariána Pecka.



Utorok prinesie marionetovú stálicu divadelného repertoáru Dve rozprávky na brušku: O Jurkovi s kozou a O Dobromilovi a Lenimírovi. Inscenáciu podľa staročeských rozprávkových príbehov K. J. Erbena pre BDNR zrežírovala česká divadelníčka Bela Schenková.



Okrem predstavení z repertoáru BDNR sa predstaví aj špeciálny hosť. Pozvanie prijalo Divadlo Babadlo z Prešova, ktoré do Banskej Bystrice prinesie bábkovú interpretáciu klasickej ľudovej rozprávky Popolvár v režijnej interpretácii zakladateľky divadla Júlie Labudovej. Hosťovské predstavenie sa uskutoční vo štvrtok 27. februára.



Týždeň uzavrie piatkové predstavenie Princezná na hrášku podľa rovnomennej rozprávky dánskeho rozprávkara H. Ch. Andersena. Inscenáciu pre BDNR zrežíroval hosťujúci režisér Michal Náhlík.