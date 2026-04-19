Bábkové divadlo na Rázcestí uvedie premiéru inscenácie Janko Hraško
Do repertoáru divadla tak podľa Gádošiovej pribudne nový autorský titul hosťujúcej dvojice Jiří Jelínek a Lea Mačudová pre deti od štyroch rokov na motívy známych ľudových rozprávok.
Autor TASR
Banská Bystrica 19. apríla (TASR) - Bábkové divadlo na Rázcestí (BDNR) v Banskej Bystrici uvedie v nedeľu druhú premiéru divadelnej sezóny 2025/2026. So začiatkom o 16.00 h odohrá v Sále BDNR inscenáciu Janko Hraško. TASR o tom za divadlo informovala Michaela Gádošiová.
Do repertoáru divadla tak podľa Gádošiovej pribudne nový autorský titul hosťujúcej dvojice Jiří Jelínek a Lea Mačudová pre deti od štyroch rokov na motívy známych ľudových rozprávok.
Na príprave inscenácie sa podieľal tvorivý tím pod vedením hosťujúceho českého režiséra inscenácií pre deti aj dospelých Jiřího Jelínka, dramaturgie sa ujala Michaela Gádošiová, scénu a bábky zrealizovala v spolupráci s ateliérmi BDNR Lea Mačudová.
Inscenácia je obohatená o originálnu hudbu Davida Smečku a autorské spracovanie Janka Hraška divákom zahrajú členovia umeleckého súboru BDNR Ivana Kováčová, Mária Šamajová a Michal Tomala.
Do repertoáru divadla tak podľa Gádošiovej pribudne nový autorský titul hosťujúcej dvojice Jiří Jelínek a Lea Mačudová pre deti od štyroch rokov na motívy známych ľudových rozprávok.
Na príprave inscenácie sa podieľal tvorivý tím pod vedením hosťujúceho českého režiséra inscenácií pre deti aj dospelých Jiřího Jelínka, dramaturgie sa ujala Michaela Gádošiová, scénu a bábky zrealizovala v spolupráci s ateliérmi BDNR Lea Mačudová.
Inscenácia je obohatená o originálnu hudbu Davida Smečku a autorské spracovanie Janka Hraška divákom zahrajú členovia umeleckého súboru BDNR Ivana Kováčová, Mária Šamajová a Michal Tomala.