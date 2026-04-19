Nedela 19. apríl 2026Meniny má Jela
Bábkové divadlo na Rázcestí uvedie premiéru inscenácie Janko Hraško

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Autor TASR
Banská Bystrica 19. apríla (TASR) - Bábkové divadlo na Rázcestí (BDNR) v Banskej Bystrici uvedie v nedeľu druhú premiéru divadelnej sezóny 2025/2026. So začiatkom o 16.00 h odohrá v Sále BDNR inscenáciu Janko Hraško. TASR o tom za divadlo informovala Michaela Gádošiová.

Do repertoáru divadla tak podľa Gádošiovej pribudne nový autorský titul hosťujúcej dvojice Jiří Jelínek a Lea Mačudová pre deti od štyroch rokov na motívy známych ľudových rozprávok.

Na príprave inscenácie sa podieľal tvorivý tím pod vedením hosťujúceho českého režiséra inscenácií pre deti aj dospelých Jiřího Jelínka, dramaturgie sa ujala Michaela Gádošiová, scénu a bábky zrealizovala v spolupráci s ateliérmi BDNR Lea Mačudová.

Inscenácia je obohatená o originálnu hudbu Davida Smečku a autorské spracovanie Janka Hraška divákom zahrajú členovia umeleckého súboru BDNR Ivana Kováčová, Mária Šamajová a Michal Tomala.
Neprehliadnite

HRABKO: Od premiérov závisí, či sa nevrátia zlé vzťahy SR a Maďarska

ULICAMI BRATISLAVY: Máme sa báť zemetrasení?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Apríl sa ukazuje v plnej sile

J.HRABKO KOMENTUJE ÚSTAVNÉ NOVELY V NRSR: Niečo za niečo