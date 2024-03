Bábkové divadlo v B. Bystrici uvedie inscenáciu Časy zo second handu

Banská Bystrica 12. marca (TASR) - Bábkové divadlo na Rázcestí (BDNR) v Banskej Bystrici uvedie 15. marca premiéru inscenácie bieloruskej spisovateľky a držiteľky Nobelovej ceny za literatúru Svetlany Alexijevičovej pod názvom "Časy zo second handu. Koniec červeného človeka". Pod predstavenie sa režijne podpísal Marián Pecko.



"Dielo zaznamenáva príbehy obyčajných ľudí, ktorí na vlastnej koži prežívali a prežili stalinizmus. Neskôr rozpad ZSSR, etnickú nenávisť a rozčarovanie zo súčasnosti... Môžeme skutočne hovoriť o konci červeného človeka v bývalom komunistickom tábore, ktorého súčasťou od roku 1948 do roku 1989 bolo aj Slovensko?" uviedlo v utorok vedenie BDNR.



Titul je určený predovšetkým pre mladých ľudí, ktorí nemajú informácie o totalitných režimoch. "Nemajú skúsenosť s pokrytectvom daného obdobia. Na sociálnych sieťach fungujú rôzne konšpiračné stránky, ktoré podporujú radikalizmus a extrémizmus, národný socializmus, a obhajujú totalitné autokratické režimy. Glorifikujú násilie a vojnu," pripomína BDNR s tým, že je nutné hovoriť o zle, násilí a hrozbe.



"Divadlo patrí k spôsobu života v meste. Myslím si, že ľudia by mali byť zvedaví a mali by sa chcieť dozvedieť o živote druhých ľudí. A kde sa to dá lepšie vidieť a pocítiť než v divadle? Keď vypovedáme o tých druhých, dozvieme sa veľa aj o sebe," zdôraznil Pecko.



Režisér sa s autorkou Alexijevičovou nestretáva po prvý raz. "Je to moje druhé stretnutie. Prvýkrát ma oslovila knihou Vojna nemá ženskú tvár. Obdivuhodné pre mňa je to, že autorka sa stáva médiom ľudí, s ktorými sa rozpráva, a vydáva o tom silné beletrizované svedectvo. Pre nás v divadle je to podobná šanca, na chvíľu sa stávame ústami týchto ľudí, ľudí z knihy. Rusko je v súčasnosti témou dňa. Preto sme sa rozhodli, že necháme zaznieť hlasy ľudí a ich výpovede z tejto knihy, aby sme sa prostredníctvom autentických príbehov obyčajných ľudí dozvedeli, ako sa žije v Rusku. Chceli by sme byť jedným z kanálov, ktorý sprostredkúva informácie inak ako konšpiračné médiá," vysvetlil Pecko.