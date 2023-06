Bábkové divadlo v Banskej Bystrici bude mať v júni dve premiéry

Banská Bystrica 5. júna (TASR) - Premiéry až dvoch titulov pripravuje v júni Bábkové divadlo na Rázcestí (BDNR) v Banskej Bystrici. Divákom od štyroch rokov je určená hra poľskej autorky Marty Gušniowskej Kamil, ktorej premiéru si môžu diváci pozrieť v nedeľu 18. júna, a na piatok 9. júna je naplánovaná premiéra hry Krásna Helena?, určená pre mladých ľudí a dospelých.



Krásna Helena? je druhý titul projektu Flexxila, v ktorom sa BDNR v generačnej výpovedi autorského a režijného tandemu Michaela Zakuťanská a Zoja Zupková venuje téme Heleny Trójskej. "Téma ženskej krásy je stále aktuálna, veľmi protirečivá a náročná na uchopenie. Prečo a komu slúži mýtus krásy? A ako to vnímajú ženy? Aj o tom je táto inscenácia so silnou generačnou výpoveďou," informuje BDNR.



Ako ďalej uvádza, Michaela Zakuťanská je považovaná za autorku s originálnym štýlom a nekompromisným, no humorne ladeným pohľadom na súčasný svet v spoločenských súvislostiach. Patrí medzi najvýraznejších a najhranejších súčasných slovenských dramatikov. Réžiu má hosťujúca Zoja Zupková, ktorá ako scénografka či režisérka hosťovala v slovenských, českých a poľských činoherných aj bábkových divadlách.



Pôvodná hra Kamil renomovanej poľskej autorky pre deti Marty Gušniowskej je napísaná pre BDNR. "Gušniowska je jednou z najhranejších autoriek v poľských divadlách pre deti, osobitým rukopisom vtipne a citlivo sprítomňuje svet zvieratiek a ľudí," približuje divadlo.



Inscenáciu pripravuje tvorivý tím pod vedením režiséra Mariána Pecka. Novinkou je spolupráca s populárnou pražskou streetartovou a komiksovou umelkyňou Toybox, ktorá pripravuje výpravu inscenácie.