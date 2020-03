Bábkové divadlo v B.Bystrici začalo vysielať svoje predstavenia online

Banská Bystrica 31. marca (TASR) - Na online vysielania svojich predstavení prešlo v týchto dňoch banskobystrické Bábkové divadlo na Rázcestí (BDNR). Iniciatíva s názvom Internetové divadlo sa svojim divákom prihovára od nedele 29. marca a plánuje tak robiť každú nedeľu v bežnom hracom čase o 16.00 h. Ide o reakciu na zatvorené divadlá v rámci opatrení proti šíriacemu sa novému koronavírusu.



"Pilotným videopredstavením bola adaptácia klasickej rozprávky Kocúr v čižmách, ktorá mala v BDNR premiéru v roku 2012 v réžii česko-slovenskej režisérky Bely Schenkovej. Prenos sa uskutočnil na YouTube kanáli BDNR," uviedla pre TASR dramaturgička divadla Monika Tatarková.



Do konca apríla má divadlo v pláne uviesť videopremiéru Dvoch rozprávok na brušku (5. apríla), Tatraniek (12. apríla), Afrických rozprávok (19. apríla) a Bubácku rozprávku (26. apríla).



Ako Tatarková ďalej informovala, pandémia nového koronavírusu zastihla divadlo v období, keď sa pripravovalo na oslavu 60. výročia svojho založenia. "V súlade s prijatými opatreniami si divadlo výročný deň pripomenie bez divákov, online, vďaka vysielaniu filmového záznamu inscenácie Dojímate ma veľmi, fragmenty zo života Dominika Tatarku," uviedla ďalej. Televízny záznam rovnomennej inscenácie z dielne RTVS uvedie BDNR v premiére v deň 60. výročia založenia divadla, v stredu (1. 4.) o 19.00 h. Inscenácia v čase svojho vzniku vyvolala nebývalý ohlas, divácky záujem verejnosti, profesionálny záujem divadelnej obce. Bola zapísaná do Zlatej kolekcie slovenského profesionálneho divadla, ktorú zostavil Divadelný ústav v Bratislave pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020.



BDNR plánuje do konca apríla prostredníctvom internetu uviesť ešte ďalšie štyri výrazné inscenácie z archívneho i činného repertoáru divadla pre mladých a dospelých. Ôsmeho apríla o 19.00 h to bude predstavenie Neplač, Anna, 15. apríla Kubo, 22. apríla Milenky a 29. apríla Premena.