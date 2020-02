Bábkové divadlo v Košiciach uvedie premiéru hry O psíčkovi a mačičke

Košice 11. februára (TASR) – Bábkové divadlo v Košiciach (BDK) uvedie premiéru hry O psíčkovi a mačičke. Ako na utorkovej tlačovej konferencii uviedol inscenačný tím, má ísť o vizuálne atraktívnu inscenáciu, ktorá bude reflektovať témy spolunažívania a tolerancie medzi ľuďmi s rozdielnou povahou či vlastnosťami, a to vo vzťahoch partnerských, kamarátskych i priateľských.



„Hra vychádza z knihy Rozprávky o psíčkovi a mačičke od Josefa Čapka. Túto predlohu si hra berie ako určitý model, platformu, ktorú však veľmi hravým spôsobom rozohráva priamo na javisku bábkového divadla. Táto inscenácia sa primárne nedrží dialógov tak, ako sú napísané v predlohe, ale pracuje veľmi voľne a slobodne,“ povedal pre TASR režisér Braňo Mazúch. Ako dodal, pracovali aj s ďalšími textami uvedeného autora a s motívom harmonického spolužitia neharmonických bytostí.







Pripravovaná inscenácia sa vyznačuje množstvom interaktivity. Hra podľa jeho slov zahŕňa viacero foriem divadla. „Rozprávanie, keď si herec sadne a hovorí bez toho, aby sa čokoľvek dialo na javisku. Ďalšou je forma objektového divadla - vec každodennej potreby prostredníctvom animácie získava novú identitu a pre predstavivosť detí môže byť zrazu čímkoľvek živým,“ povedal s tým, že pracovali aj s tieňovým divadlom či hudobnými vstupmi. „Objekty každodennej potreby sa snažíme povzniesť a urobiť z nich určitý znak, ktorý má potenciál rozprávať príbeh alebo byť jeho nositeľom,“ dodal Mazúch.



Slovensko-český inscenačný tím, ktorý v BDK pracuje prvýkrát, vedie okrem režiséra aj dramaturg Marek Turošík a scénograf Jan Brejcha. V hre účinkujú Miroslav Kolbašský a Kristína Medvecká Heretiková. „Na hre je pre mňa veľmi ťažká tá interakcia. Je ťažké ju 'ukočírovať', keďže deti sa chcú zapojiť. Je to princíp, poďte sa hrať s nami. Skúša sa nám veľmi dobre a je to inšpiratívne v tom, že môžeme priniesť akýkoľvek nápad a nejako sa tam zakomponuje. Boli sme v tvorbe veľmi slobodní. Nie je to tradičné bábkové divadlo s bábkami,“ povedala pre TASR Medvecká Heretiková.



Premiéru hry O psíčkovi a mačičke uvedie BDK v piatok (14. 2.) o 19.00 h vo svojej bábkovej sále.