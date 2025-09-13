Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bábkové divadlo Žilina otvorí 75. sezónu predstavením Kata, dcéra kata

Na snímke skúška pred premiérou nového predstavenia Antarktída Bábkového divadla v Žiline (BDŽ) vo štvrtok 16. februára 2023. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Prvá premiéra v novej divadelnej sezóne čaká žilinských bábkarov začiatkom októbra.

Autor TASR
Žilina 13. septembra (TASR) - Bábkové divadlo Žilina (BDŽ) otvorí v sobotu večer svoju 75. divadelnú sezónu na nádvorí Budatínskeho hradu predstavením Kata, dcéra kata. Informovala o tom dramaturgička BDŽ Petra Tvrdá.

Autorom a režisérom predstavenia je Jakub Nvota. „Táto lokálna žilinská fraška hovorí príbeh o zákernom kastelánovi z Budatína, ktorý si robí zálusk na slúžku radného pána. Tá však miluje mladého kováča. Komédiu plnú humoru a paródie odohráme v rámci festivalu Bábkač v záhrade,“ priblížila Tvrdá.

Zvyšné festivalové predstavenia budú môcť diváci počas víkendu navštíviť v divadelnej záhrade BDŽ. Popri domácom súbore sa predstavia aj hosťujúce divadelné zoskupenia - ZkuFraVon, Divadlo Houže, Divadelné centrum Martin, Anima Act a Šaško Fjodor.

Prvá premiéra v novej divadelnej sezóne čaká žilinských bábkarov začiatkom októbra. „Hra Zošidlo vznikla na motívy rovnomenného literárneho diela svetoznámeho britského autora Guya Bassa, ktorého sa režijne zhostila mladá a nádejná Silvia Vollmann,“ poznamenala Tvrdá. Dodala, že okrem ďalších dvoch premiér bude jubilejná 75. sezóna v BDŽ plná večerných produkcií pre mládež a dospelých, tvorivých dielní či interaktívnych diskusií.
.

