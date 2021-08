Bábkové divadlo Žilina privíta v sezóne Sebadôvera štyri nové tituly

Žilina 27. augusta (TASR) – Bábkové divadlo Žilina (BDŽ) otvorí v septembri sezónu, ktorá je podľa dramaturga divadla Mateja Trubana nazvaná Sebadôvera. V repertoári privíta BDŽ dovedna štyri nové tituly.



"Prvá premiéra už klope na dvere. Pripravujeme nový, autorský projekt Zelená krajina, jeho tvorcom je Martin Geišberg. Tvorivý tím bude s najmenšími divákmi a diváčkami komunikovať o témach staroby, prirodzenej potrebe spomalenia, no taktiež strachu z odchádzania do večnosti," uviedol Truban.



Do BDŽ podľa neho v nedeľu 5. septembra "dopláva" Ryba rohatá, o týždeň ju vystrieda Škaredé káčatko. "Herecký ansámbel privítal známe, ale aj nové tváre. Bábkač bude v septembri ďalej hostiť Benefičný koncert na podporu ohrozených jednotlivcov a rodín zo Žilinského samosprávneho kraja. Do sály zavítajú i mladé divadelníčky a divadelníci, prezentujúci svoju tvorivosť na podujatí Divadelná Žilina 2021," dodal dramaturg BDŽ.



"Želáme si, aby sme prežili nasledujúce mesiace spolu a naživo. Prosíme vás preto, aby ste sa pri návšteve bábkača riadili aktuálnymi opatreniami, ktorých cieľom je eliminovať riziko šírenia choroby," uzavrel Truban.