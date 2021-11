VIDEO: Bábkové divadlo Žilina uvedie premiéru hry Hlava-nehlava

Žilina 19. novembra (TASR) – Bábkové divadlo Žilina (BDŽ) uvedie v piatok premiéru hry Hlava-nehlava v réžii Petra Palika. Podľa dramaturga Mateja Trubana sa zameriava na krehkosť detského vnútra, ktoré je vystavené mnohým krízam a dilemám.



Príbeh sa sústreďuje okolo hlavnej hrdinky Angeliky, ktorá sa rovnako ako mnoho iných detí v jej veku vyrovnáva s nepríjemnou udalosťou - rozvodom vlastných rodičov. "Kdesi vnútri dievčaťa sa začína rozpínať čosi neuchopiteľné. Vraj s ním šijú všetci čerti, nevie sa spratať do kože, odtrhlo sa z reťaze, vyliahlo sa z divých vajec... Angelika však iba prejavuje svoje emócie a cíti hnev. Vyrovnať sa s ním pritom nie je vôbec jednoduché. Nehovoriac o tom, keď sa do celej veci primieša Šarapata, Neplecha, Bengál alebo samotný Randál," podotkol dramaturg inscenácie.







Cieľom tvorcov je podľa neho poukázať na to, že pocity a túžby detí nie sú o nič banálnejšie než tie, ktorým čelia dospelí. "Pestovanie duševného zdravia či, inak povedané, vnútorného sveta si vyžaduje správne podmienky a citlivý dialóg. Inscenácia Hlava-nehlava sprostredkováva malým i veľkým divákom náhľad do sveta plného vnútorných rozporov dieťaťa. S energickým humorom, nadhľadom a výraznou dávkou hyperbolizovania znázorňuje imaginárne prostredia, ktoré nenájdeme nikde inde než v našich vlastných hlavách-nehlavách," skonštatoval Truban.



Autorom textu a režisérom inscenácie je Peter Palik - bývalý dramaturg a interný režisér BDŽ. "Zároveň stojí za výtvarnou zložkou inscenácie. Tú doplnila kostýmami oceňovaná scénografka Eva Farkašová, o hudbu sa postaral Daniel Špiner. Realizáciu projektu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia," dodal dramaturg inscenácie.



BDŽ skontroluje divákom pri vstupe okrem lístka aj doklad o kompletnom očkovaní. Deti do 12 rokov majú vstup do divadla bez obmedzení.