Bábkové divadlo Žilina uvedie premiéru Snehulienky a sedem trpaslíkov

Žilina 5. mája (TASR) – Bábkové divadlo Žilina (BDŽ) uvedie v piatok (6. 5.) premiéru inscenácie Snehulienka a sedem trpaslíkov v réžii Šimona Spišáka. Podľa dramaturga BDŽ Mateja Trubana je Snehulienka ponukou prijať zodpovednosť za svoje správanie v spoločnosti a osvojiť si ohľaduplnosť k všetkým bez rozdielu.



Doplnil, že hlavnou myšlienkou je tolerancia medzi mužským a ženským rodom. "Priznať práva týmto dvom rodom je veľmi dôležité. Nemali by sme škatuľkovať dievčatá a chlapcov len na základe povrchných prívlastkov. Zároveň režisér akcentoval tému komunitnosti, najmä na základe vzťahu trpaslíkov a ich spoločného spolužitia. Divákov pozývame komunikovať spolu a vzájomne sa počúvať. To považujem za veľmi potrebné v súčasnej spoločnosti. Myslím si, že sa tým vieme vyvarovať mnohým problémom a krízam," podotkol dramaturg BDŽ.



V príbehu o Snehulienke sa môžu podľa neho diváci stretnúť s témou útlaku či prenasledovania, ale aj stereotypmi a predsudkami. "Nazdávame sa, že Snehulienka nie je v modernej spoločnosti odkázaná na príchod princa - osloboditeľa. A že s mnohými ťažkosťami, 'záporákmi' i falošnými 'akožehovoriacimi' zrkadlami si vieme poradiť vlastným umom," dodal Truban.



V inscenácii účinkuje celý súbor BDŽ. "Trochu som mal obavy. Čím viac ľudí, tým viac možností na nejaké rozpory. Ale nič také sa nestalo. Myslím si, že všetci to prijali veľmi rýchlo za svoje. Z príbehu sme sa snažili vytiahnuť motívy a témy, ktoré nebývajú väčšinou akcentované. Ale hlavná téma narcizmu a vyhroteného individualizmu zostala prítomná," dodal Spišák.