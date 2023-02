Bábkové divadlo Žilina uvedie premiéru inscenácie A ako Antarktída

Žilina 16. februára (TASR) - Bábkové divadlo Žilina (BDŽ) uvedie v piatok 24. februára premiéru inscenácie A ako Antarktída v réžii českého režiséra Jakuba Maksymova.



Námetom na inscenáciu je podľa neho knižka Davida Böhma A ako Antarktída. "Po prečítaní encyklopédie som sa inšpiroval tým, ako sa na Antarktídu ako na kontinent pozerá z mnohých uhlov pohľadu. A že na Antarktíde je schopný pomenovať množstvo globálnych tém," povedal režisér.



Inscenácia pracuje podľa dramaturga Mateja Trubana s formou lexikónu. "Jej poslaním je odovzdať detskému divákovi od sedem rokov najzaujímavejšie informácie z prostredia Antarktídy, ale i zákonov ako takých. Fakty a vedomosti rozhodne patria na divadelné dosky. Pomáhajú nám lepšie porozumieť svetu a procesom okolo nás. Inscenácia 'zozbierala rozumy' z mnohých encyklopédií i dokumentárnych filmov. Na pozadí jej vzniku sa mihajú desiatky, ba až stovky hodín výskumu, z ktorých vzišiel scenár," podotkol.



Doplnil, že režisér Maksymov spolupracuje s poľskou scénografkou Olgou Ziebinskou a srbským hudobníkom Lazarom Novkovom. "Spomenúť treba aj multimediálnu zložku, inscenácia bohato využíva digitálne projekcie. O ich zhotovenie sa zaslúžili režisér Maksymov a šéf techniky BDŽ Ján Baumann," dodal Truban.



"Vždy sa snažím pohybovať po širšej krajine a divák by si mal na základe vstupov poskladať vlastnú interpretáciu. Malému divákovi sa snažíme sprostredkovať podobný zážitok, ktorý som mal, keď som čítal tú knižku. To, čo by si mal odniesť, je záujem o svet okolo, túžba poznávať a mať radosť z poznávania sveta," uzavrel Maksymov.