Bábkové divadlo Žilina uvedie premiéru inscenácie Robinson.ka

Žilina 20. apríla (TASR) – Bábkové divadlo Žilina (BDŽ) uvedie v piatok 28. apríla premiéru inscenácie Robinson.ka. Autorkami libreta, konceptu a režisérkami autorského projektu divadelného zoskupenia Odivo sú Mária Danadová a Monika Kováčová.



Robinson.ka podľa Danadovej rozpráva príbeh o dvoch hrdinoch – Robinsonovi a Robinsonke. "Žijú na svojich ostrovoch. Žijú pri mori. A nielen pri mori, ale aj more žije pri nich. Dokonca aj v nich. Žijú svoje trošku osamelé životy. A jedného dňa priveje vlna akýsi odkaz z neznáma. No a tu sa v nich začína prebúdzať zvedavosť. Čo, ak existuje niečo ďalšie za hranicami ostrova," priblížila.







Spoluautorka inscenácie Kováčová doplnila, že projekt vznikal rozvinutím základného nápadu Danadovej vytvoriť príbeh o dvoch Robinsonoch. "Táto myšlienka odštartovala úvahy, čo by sa s nimi mohlo diať, kedy sa stretnú, kam dôjdu. Povedali sme si, že by bolo fajn, keby sme hovorili o samote, osamelosti a o tom, že je dôležité prekročiť hranice nášho ostrova. Aby sme spoznali a zažili niečo nové. Prekročiť hranice vlastnej bubliny. To urobia aj naši hrdinovia, aby sa nakoniec stretli na bájnom mieste, kde sa nebo vlieva do mora," povedala Kováčová.



Po pozitívnej skúsenosti z predchádzajúcich projektov sa BDŽ podľa dramaturga Mateja Trubana rozhodlo pokračovať vo vytváraní inscenácií s komornejšou výpravou i kapacitou v hľadisku. "Aj Robinson.ka je stvorená pre sedenie v takzvanom blackboxe a diváci sa ocitnú priamo na javisku," uviedol.







Doplnil, že v inscenácii účinkujú herci BDŽ Barbora Juríčková, Miroslava Mravcová a Matej Valašík. Ako hosť sa predstaví študentka z Katedry bábkarskej tvorby Vysokej školy múzických umení v Bratislave Adela Dukátová. Scénu a bábky navrhla Ivana Macková, ktorá so zoskupením Odivo spolupracuje dlhodobo, o hudbu sa postaral Daniel Špiner, doplnil Truban.



Vznik inscenácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.