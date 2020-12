BACH pomáha seniorom a zdravotne znevýhodneným projektom Pošli tašku

Bratislava 15. decembra (TASR) - Projekt na podporu seniorov a zdravotne znevýhodnených počas pandémie s názvom Pošli tašku ponúka Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) aj pred vianočnými sviatkami a v závere roku. Zároveň charita povzbudzuje záujemcov či núdznych, aby sa ozvali o pomoc a neriskovali svoje zdravie v preplnených obchodoch. TASR o tom informovala manažérka komunikácie a PR BACH Mária Hvozdíková.



"Podporu nám po deviatich mesiacoch fungovania projektu Pošli tašku ponúkajú firmy aj jednotlivci, ozývajú sa nám dobrovoľníci, ktorí majú záujem pomáhať aj pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami. Radi pomôžeme, kým sa dá. Chceme šíriť dobro a obrovskú podporu, ktorú nám mnohí zverujú, ďalej. Sme pripravení pomôcť," uviedla Hvozdíková. Hlavnou podstatou projektu sú dobrovoľníci, ktorí nakupujú potraviny, drogériu či lieky a doručujú ich priamo seniorovi.



"Najnovšie máme 60 aktívnych dobrovoľníkov. Každým dňom čakajú, keď sa im ozveme, aby mohli sprostredkovať pomoc, či už seniorovi alebo zdravotne znevýhodnenému človeku, alebo tomu, kto pomoc potrebuje," poznamenala koordinátorka dobrovoľníkov BACH Slávka Kročková. BACH povzbudzuje ľudí, aby sa nebáli osloviť seniorov či zdravotne znevýhodnených, ktorým by sa mohla zísť pomoc a informovali ich o možnosti doručenia nákupu domov.



Služba podľa BACH nič nestojí. Dobrovoľník nakupuje v obchode zadarmo a donáška nákupu je tiež zadarmo. "Ak je človek v núdzi a nemá peniaze nazvyš, a teda si nevie zaplatiť obsah nákupu, neplatí zaň. Stačí len zavolať na linky pomoci služby Pošli tašku a dohodnúť sa s koordinátorkou na detailoch," dodala Hvozdíková. Verejnosť sa môže ozvať do 22. decembra, po vianočných sviatkoch od 28. do 31. decembra.