BACH rozdala ľuďom v núdzi 12.680 balíkov s potravinami a drogériou

Bratislava 15. marca (TASR) - Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) rozdala v celej arcidiecéze 12.680 balíkov potravín či drogérie. Charite sa tak podarilo dostať pomoc aj do odľahlejších kútov regiónu. TASR o tom informovala Mária Hvozdíková z oddelenia komunikácie a PR.



Potravinovú pomoc dostanú ľudia zo zoznamu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi. BACH uvádza, že ak balík ľudia z rôznych dôvodov nechcú, nemusia ho prijať a poputuje tak sekundárnym príjemcom. "Nájdu sa aj takí, ktorým to nie až tak vyhovuje, hlavne ak sa tie potraviny opakujú, ale to nie je problém, máme to možnosť dať sekundárnym príjemcom, ktorých už máme vytypovaných, ktorým sa to zíde, či už do nejakých krízových centier alebo rodinám, s ktorými pravidelne pracujeme," hovorí sociálny pracovník BACH Karol Vlasák.



Balíky distribuuje BACH od roku 2016 vďaka projektu Európskej únie Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci. Tohtoročná potravinová pomoc bola posledná a obsahovala 1,5-násobok balíkov v porovnaní s predchádzajúcimi distribúciami.



"Ľudia to prijímali naozaj veľmi pozitívne, vo väčšine prípadov balíčky a pomoc boli adresné a efektívne pre tých, ktorí ich skutočne potrebovali," povedal riaditeľ BACH Boris Hrdý. Dodáva, že pre charitu je to príležitosť znovu naštartovať nejakú formu pomoci v odľahlých častiach bratislavskej arcidiecézy či začať pomoc cez farské charity či iné projekty.



"Súčasťou materiálnej potravinovej pomoci boli aj sprievodné opatrenia, ktoré sme robili a ktorými sme sa klientov snažili učiť tomu, aby napríklad dokázali pracovať s potravinami alebo ich dokázali skladovať," priblížil Hrdý.



Posledná distribúcia projektu bola začiatkom marca. BACH však vzhľadom na aktuálnu situáciu šírenia nákazy novým koronavírusom zaviedla v charite preventívne a hygienické opatrenia. Nevylučuje ani možnosť, že bude musieť byť na istý čas distribúcia aj úplne pozastavená. "Po dohode s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny nateraz však pokračuje, avšak obmedzene, s ohľadom na zdravie klientov aj zamestnancov charít," uviedla Hvozdíková.