Bratislavská arcidiecézna charita zorganizuje zbierku
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) zorganizuje zbierku počas prvej adventnej nedele, ktorá tento rok pripadá na 30. novembra. Veriaci budú môcť do nej prispieť v kostoloch alebo cez darovaciu webstránku. Mottom tohtoročnej zbierky na charitu je Darujme skutky lásky. TASR o tom informovali z charity.
Charita upriamuje pozornosť na to, že i maličkosti dokážu meniť životy. „Skutky lásky sú aj také drobnosti, ako telefonát osamelému človeku, povzbudivé slová pre toho, ktorý práve prechádza krízou, milé gesto smerom ku kolegovi či pekný darček pre deti v krízovom centre. Naším cieľom je v dnešnej dobe, ktorá praje hejtom, dostať medzi nás opäť trocha ľudskosti,“ vysvetlil riaditeľ charity Erich Hulman.
BACH prevádzkuje a rozvíja služby núdznym a chorým v dobrých časoch aj v časoch kríz. Flexibilne pomáha ľuďom, ktorí majú problém nakúpiť si základné potraviny, majú zdravotné ťažkosti, nemajú dostatok financií na podporu talentov svojich detí, potrebujú pomôcť pri hľadaní práce, s opatrovaním starého rodiča a podobne. Financie zo zbierky sú dôležitou súčasťou jej zdrojov.
