Bachledova dolina v Ždiari žije Goralskými folklórnymi slávnosťami

Ždiar 12. augusta (TASR) – V poradí 27. ročník trojdňových Goralských folklórnych slávností v Bachledovej doline v Ždiari cez víkend pokračuje. Cieľom podujatia je zachovať a prezentovať tradičnú goralskú kultúru, zvyky, tradície a remeslá. Program sa koná priamo pod Chodníkom korunami stromov v nadmorskej výške 1200 metrov. Informuje o tom tamojšie horské stredisko na svojej webovej stránke.



V rámci programu sú v sobotu pripravené vystúpenia pre deti a následne sa predstavia aj umelci, ako Sima Magušinová, Iconito, Peter Bič Project a Štefan Štec. Od 18.00 h je na programe goralská zábava.



V nedeľu (13. 8.) zas vystúpia goralské folklórne miestne, ale aj zahraničné súbory. Chýbať nebude ani Goralská súťaž. "Pôjde o súťaže pre verejnosť, ako napríklad v pílení dreva, zatĺkaní klincov, jedení bryndze a podobne," spresnil pre TASR marketingový manažér strediska Michal Rusiňák.



Podľa neho je obľúbenou súčasťou festivalu aj takzvaná remeselná dedinka, ktorá ponúka napríklad ukážky tradičnej výroby syrov. Slávnosti tiež ponúkajú možnosť spoznať pastierske hry a spôsob života v horských nehostinných podmienkach. Návštevníci uvidia i výrobu ždiarskych čepcov a svadobnej party, ždiarskej valašky-čupagy, drevených šindľov či korytiek. "Každý, kto na Bachledku príde, zažije výrobu hrablí, kožených zápästkov či družbovských klobúkov. Odhalíme tajomstvo výroby ždiarskych súkenných nohavíc, no a určite dokážu zaujať aj výšivky ždiarskych košieľ, či už sú to staré karpatské krížikové výšivky alebo výšivky makov na plátenných mužských košeliach a ešte oveľa viac," uvádza stredisko, ktoré podujatie chystá spolu s obcou Ždiar.



Tá na svojej webovej stránke informuje, že k dispozícii bude aj kyvadlová doprava zo Strednice do Bachledky a späť.